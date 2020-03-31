В Гатчине продолжается уборка, но в режиме дезинфекции

По итогам заседания
оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а
также в соответствии с общими рекомендациями Роспотребнадзора в Гатчине
начались мероприятия по дезинфекции помещений и территорий.
В этом году сотрудники
МБУ «УБДХ» г. Гатчины приступили к мойке улиц и дорог раньше привычного срока,
а именно со второго марта, хотя в предыдущие года к ней приступали не раньше
середины апреля.
Мойка производится в три
этапа: сначала грубая механизированная мойка, особо эффективная в дождь, – вся
грязь сбивается к поребрику, после чего начинается уборка механизированным
способом с помощью подметально-уборочных машин, далее производится мойка с
шампунем. Первоначально планировалось, что мойка шампунем начнется с первого апреля,
но в связи со сложившейся ситуацией было принято решение приступить к ней уже с
26 марта.
После того, как основная
часть территории после зимнего периода будет зачищена, мойка шампунем будет
производиться в штатном режиме. Мойку производят только при наступлении
положительной температуры, но нестабильные погодные условия Ленинградской
области иногда усложняют работу дорожных служб: так называемые «температурные
качели» превращают их труды в жалобы населения.
Для уборки улиц,
тротуаров и дворов в МБУ «УБДХ» г. Гатчины задействована вся доступная техника,
кроме той, которая предназначена для зимних работ. Это шесть моющих машин для
дорог и улиц, четыре машины – для тротуаров и дворов. Два пылесоса работают на
дорогах, три пылесоса, два трактора МТЗ с плужно-щеточным оборудованием
работают во дворах и на тротуарах.
На всех обслуживаемых
территориях также работает один погрузчик с бункерной щеткой. Это
высокопроизводительная всесезонная техника, поэтому МБУ «УБДХ» г. Гатчины уже
сделало заявку на приобретение аналогичной спецтехники в количестве четырех
единиц в администрацию Гатчинского района. Заявка была одобрена.
Что касается ручного
труда, то в уборке города задействовано более 80 сотрудников МБУ «УБДХ» г.
Гатчины: 24 человека обслуживают улично-дорожную сеть, 36 – работают во дворах,
16 – обслуживают «зеленое» хозяйство, еще несколько человек курсируют по городу
и собирают мусор из уличных урн и тот, который складируют их
коллеги-коммунальщики вдоль улиц и дорог, а также жители города.
Сотрудники МУП ЖКХ г.
Гатчины также ежедневно проводят мероприятия по обработке дезинфицирующими
средствами общедомового имущества многоквартирных домов. Особое внимание
уделяется перилам, дверным ручкам, кнопкам домофонов и лифтов, также регулярно
проветриваются подъезды.
Так, помимо прямой борьбы с распространением коронавирусной инфекции, коммунальщики приводят в порядок нашу Гатчину. За что им – большое спасибо!