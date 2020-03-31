В Гатчине продолжается уборка, но в режиме дезинфекции

По итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также в соответствии с общими рекомендациями Роспотребнадзора в Гатчине начались мероприятия по дезинфекции помещений и территорий.

В этом году сотрудники МБУ «УБДХ» г. Гатчины приступили к мойке улиц и дорог раньше привычного срока, а именно со второго марта, хотя в предыдущие года к ней приступали не раньше середины апреля.

Мойка производится в три этапа: сначала грубая механизированная мойка, особо эффективная в дождь, – вся грязь сбивается к поребрику, после чего начинается уборка механизированным способом с помощью подметально-уборочных машин, далее производится мойка с шампунем. Первоначально планировалось, что мойка шампунем начнется с первого апреля, но в связи со сложившейся ситуацией было принято решение приступить к ней уже с 26 марта.

После того, как основная часть территории после зимнего периода будет зачищена, мойка шампунем будет производиться в штатном режиме. Мойку производят только при наступлении положительной температуры, но нестабильные погодные условия Ленинградской области иногда усложняют работу дорожных служб: так называемые «температурные качели» превращают их труды в жалобы населения.

Для уборки улиц, тротуаров и дворов в МБУ «УБДХ» г. Гатчины задействована вся доступная техника, кроме той, которая предназначена для зимних работ. Это шесть моющих машин для дорог и улиц, четыре машины – для тротуаров и дворов. Два пылесоса работают на дорогах, три пылесоса, два трактора МТЗ с плужно-щеточным оборудованием работают во дворах и на тротуарах.

На всех обслуживаемых территориях также работает один погрузчик с бункерной щеткой. Это высокопроизводительная всесезонная техника, поэтому МБУ «УБДХ» г. Гатчины уже сделало заявку на приобретение аналогичной спецтехники в количестве четырех единиц в администрацию Гатчинского района. Заявка была одобрена.

Что касается ручного труда, то в уборке города задействовано более 80 сотрудников МБУ «УБДХ» г. Гатчины: 24 человека обслуживают улично-дорожную сеть, 36 – работают во дворах, 16 – обслуживают «зеленое» хозяйство, еще несколько человек курсируют по городу и собирают мусор из уличных урн и тот, который складируют их коллеги-коммунальщики вдоль улиц и дорог, а также жители города.

Сотрудники МУП ЖКХ г. Гатчины также ежедневно проводят мероприятия по обработке дезинфицирующими средствами общедомового имущества многоквартирных домов. Особое внимание уделяется перилам, дверным ручкам, кнопкам домофонов и лифтов, также регулярно проветриваются подъезды.

Так, помимо прямой борьбы с распространением коронавирусной инфекции, коммунальщики приводят в порядок нашу Гатчину. За что им – большое спасибо!