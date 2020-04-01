Гатчинская Школа третьего возраста: «Без дела сидеть не хотим!»

На
страничке Школы в социальной сети ВКонтакте курсисты размещают видеообращения к
другим пенсионерам, где рассказывают о своих увлечениях, способах провести
досуг интересно и с пользой не только для себя, но и для других.
Кто-то
выкладывает мастер-класс по вязанию теплого красивого пледа, кто-то
рассказывает, как сделать картину из валяной шерсти, кто-то делится секретом
шитья тапочек из отходов от лоскутного шитья или изготовления открыток из
ткани.
Самые
активные пенсионеры могут взять на вооружение видео с гимнастическим комплексом
для поддержания себя в хорошей физической форме во время вынужденного сидения
дома, который предлагает преподаватель оздоровительной гимнастики Школы
третьего возраста Татьяна Ивановна.
Курсисты
Гатчинской Школы третьего возраста приглашают всех желающих присоединиться к их
разнообразным увлечениям, беря пример с людей старшего возраста, не желающих
сдаваться под напором коронованного врага.
На фото работа Алевтины Стуловой