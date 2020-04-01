Гатчинская Школа третьего возраста: «Без дела сидеть не хотим!»

На страничке Школы в социальной сети ВКонтакте курсисты размещают видеообращения к другим пенсионерам, где рассказывают о своих увлечениях, способах провести досуг интересно и с пользой не только для себя, но и для других.

Кто-то выкладывает мастер-класс по вязанию теплого красивого пледа, кто-то рассказывает, как сделать картину из валяной шерсти, кто-то делится секретом шитья тапочек из отходов от лоскутного шитья или изготовления открыток из ткани.

Самые активные пенсионеры могут взять на вооружение видео с гимнастическим комплексом для поддержания себя в хорошей физической форме во время вынужденного сидения дома, который предлагает преподаватель оздоровительной гимнастики Школы третьего возраста Татьяна Ивановна.

Курсисты Гатчинской Школы третьего возраста приглашают всех желающих присоединиться к их разнообразным увлечениям, беря пример с людей старшего возраста, не желающих сдаваться под напором коронованного врага.

На фото работа Алевтины Стуловой