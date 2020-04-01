Нарисуй, как любить, оберегать и не бросать животных!

Для участия в конкурсе приглашаются воспитанники школ искусств Гатчины и Гатчинского района в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурс проводится с 1 апреля по 15 мая 2020 года.

В своих работах участники должны отразить идеи гуманного и ответственного отношения к животным, положительного отношения к брошенным собакам и кошкам, а также содействия устройству безнадзорных животных в семьи и приюты.

Работы могут быть выполнены в живописи и графике на плотной бумаге формата А4 или А3. Для выполнения работы могут быть использованы гелевые ручки, тушь, пастель, акварель, цветные карандаши, гуашь, масло, акриловые краски, уголь. Изображение рисунка может содержать призыв или лозунг, посвященный проблеме безнадзорных животных. На обратной стороне рисунка необходимо указать фамилию и имя автора.

Запрещается копирование чужих работ, использование наклеек и фотографий. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. Каждый участник (группа участников) может подать только одну заявку.

Участники могут направлять свои работы в отсканированном виде по электронной почте: gtnpravda@mail.ru с пометкой «На конкурс рисунков «Люби! Оберегай! Не бросай!» или, после окончания карантина, приносить в редакцию газеты «Гатчинская правда» по адресу: Гатчина, улица Хохлова, 15, в будние дни с 9.00 до 16.00.

По итогам конкурса члены жюри определят трех победителей. Их работы будут использованы для создания пропагандистских плакатов, которые также будут содержать контакты служб, которые занимаются работой с безнадзорными животными. Распространение плакатов будет осуществляться по учебным, социальным и культурным учреждениям Гатчины и Гатчинского района.

Победители будут награждены ценными подарками и дипломами. Остальные участники конкурса получат грамоты за участие. Работы участников конкурса будут размещены в официальной группе ВКонтакте газеты «Гатчинская правда».

Все интересующие вопросы по поводу проведения конкурса можно задать по телефону 8 (921) 418-54-43 (Ирина).

Фото из открытых источников