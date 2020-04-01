Отделения Почты России 2 и 3 апреля будут работать

Почта
России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного
значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную
целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населенных
пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести
продукты питания и товары первой необходимости.
В
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество
клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время
ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена
соответствующая разметка.
Почта
России предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании.
Начальники почтовых отделений контролируют самочувствие персонала. Создана
онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений
ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников. Во
всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и
дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в
первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким
уровнем распространения вируса.
Почта
России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет
крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами
обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать
доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления
EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с
государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные
услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать
время пребывания в почтовом отделении.
Пресс-служба
АО «Почта России»