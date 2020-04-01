Подайте знак и «лежачих полицейских»!

Зебру! Зебру?..

Лишние пешеходные переходы – не всегда лишние. Но вопрос обустройства новых переходов и модернизации старых – не прост.

Так, обращение по поводу установки дорожных знаков «Пешеходный переход» в районе домов № 34 и № 36 на улице Ополченцев-Балтийцев решено направить в «Ленавтодор», так как дорога на балансе города не стоит. Правда, «Ленавтодор» давно пытается передать данный участок дороги на обслуживание гатчинской администрации. Но условия передачи не выполнены, поэтому дорога не принята.

Устройство пешеходного перехода через улицу Чкалова на месте примыкания Парковой уже рассматривался комиссией. И это было признано невозможным ввиду близости железнодорожного переезда – зоны повышенной опасности при необеспеченной нормативной видимости. Однако теперь вопрос решено вынести на апрельское заседание совета депутатов в рамках работы постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности. Депутаты должны получить обоснование невозможности строительства тротуара либо пешеходной дорожки по четной стороне ул. Чкалова от Парковой улицы до ул. Карла Маркса. После этого комиссия по безопасности дорожного движения вернется к вопросу организации перехода – в мае месяце.

Житель Петербурга просил обустроить светофор и сделать пониженный бордюрный камень на пешеходном переходе через Киевскую улицу напротив дома № 3. Но, как заметили члены комиссии, на данном переходе нет необходимости в светофоре. Наиболее интенсивное движение пешеходов и транспорта наблюдается утром и вечером. Тогда же образуются автомобильные заторы, вследствие чего скоростной режим никто не нарушает – риск наезда на пешехода минимален. Днем пешеходные и автомобильные потоки сокращаются, и видимость для всех участников дорожного движения обеспечена. Однако комиссией принято решение до конца июня нанести на проезжую часть шумовые полосы и установить дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» с подсветкой перед пешеходным переходом через Киевскую улицу в районе дома № 3, а также снизить высоту бордюрного камня напротив перехода.

В принятии дополнительных мер безопасности на пешеходном переходе через проспект 25-го Октября напротив Дома культуры, как постановила комиссия, нужды нет: согласно статистике, в прошлом году там не сбили ни одного пешехода. А для привлечения внимания водителей и принудительного снижения скорости перед переходом нанесены шумовые полосы.

Уложите нам «лежачих полицейских»!

По-прежнему гатчинцы хотят себе как можно больше искусственных неровностей, чтобы затормозить движение вездесущих автомобилей. Однако не всегда это оправданно.

Жительнице дома № 29 по улице Хохлова в искусственных неровностях на въездах на дворовую территорию отказано за нецелесообразностью – это не предусмотрено ГОСТом. Правилами же дорожного движения в жилых зонах запрещено сквозное движение автомашин, а дворовая территория при многоквартирных домах приравнена к жилой зоне. В случае выявления нарушений любой гражданин вправе сообщить в органы ГИБДД.

Между домами № 1 и № 3, а также между домами № 1-а и № 3 по улице Авиатриссы Зверевой «лежачие полицейские» появятся до конца мая (как того просит председатель совета многоквартирного дома). На дороге же, ведущей к дому № 1-а, установка искусственных неровностей признана нецелесообразной, так как дорога тупиковая.

По обращению заведующего детским садом № 22 до конца июня обустроят неровности напротив дома № 15-а по улице Леонова – вместе с металлическими ограждениями вдоль проезжей части. По мнению ГАИ, данные мероприятия необходимо провести в соответствии с требованиями законодательства и перечнем поручений Президента РФ.

Положительно решен вопрос и в отношении искусственных неровностей и освещения пешеходного перехода через Диагональную улицу – в непосредственной близости от детсада № 40 на Слепнева, 16. Срок исполнения – до конца мая. Обратился с этой проблемой общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка – председатель Совета отцов Гатчинского района Д.А. Худояров.

Подайте знак!

Жительница Загвоздки просила установить знаки, запрещающие парковку тяжелого крупногабаритного грузового транспорта на улице Герцена. Но, в соответствии с правилами, оснований для запрета движения и парковки грузовиков на улице Герцена нет. Контроль же использования арендуемого земельного участка на Герцена, 24 – вне компетенции комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отказала комиссия и в демонтаже дорожного знака «Остановка запрещена» напротив дома № 6 на улице Красной. По заявлению ГИБДД, по данной улице проходят маршруты рейсовых автобусов, и парковка на правой стороне улицы Красной на отрезке между улицами Достоевского и Чкалова затруднит движение транспорта. Что, в свою очередь, вызовет автомобильные заторы – и рост ДТП, в том числе с участием пешеходов. Так что знак, запрещающий остановку, демонтирован не будет, и парковку на Красной, 6 не разрешат.

Зато решено в срок до конца апреля удовлетворить просьбу директора УБДХ и установить знаки «Остановка запрещена» с информационными табличками, регламентирующими время действия знаков: вторник – четверг, с 10-00 до 16-00. А также с угрожающей табличкой «Работает эвакуатор» во внутриквартальном проезде от дома № 17 до дома № 13 на улице Слепнева. Такие меры обусловлены постоянными препятствиями при уборке уличной дорожной сети.

Полусферы и полумеры

Граждане просят прекратить движение транспорта по тротуару вдоль дома № 3 на Киевской улице путем установки бетонных полусфер. Комиссия выяснила, что пешеходная дорожка, проходящая вдоль домов № 3 и № 5 на Киевской улице, находится вне границ объекта культурного наследия «Смоленские (Двинские) ворота». Так что движение по пешеходной дорожке решено запретить путем установки полусфер либо железобетонных вазонов, учитывая необходимость и возможность уборки дорожки механизированным способом.

Житель третьего корпуса дома № 3 по улице Слепнева просил ликвидировать парковку вблизи фасада дома. Комиссия постановила провести осмотр местности с целью определения нарушений и включить вопрос ликвидации парковки в повестку дня следующего заседания комиссии – для принятия решения по существу.

И последнее: водителей волнуют водоналивные заграждения на проезжей части возле автозаправки «Газпромнефть» на Ленинградском шоссе, 11. Когда их уберут?

По словам сотрудников ГАИ, этот проезд был сформирован как временный на период реконструкции Пушкинского, Ленинградского и Красносельского шоссе и развязки в указанном месте. После введения в эксплуатацию соединения Пушкинского и Ленинградского шоссе, проходящего вдоль Северо-Западного нанотехнологического центра, планировался демонтаж проезда. В связи с этим он не включен в уличную дорожную сеть. Однако в связи с высокой востребованностью данный проезд пока не демонтирован. Комиссия постановила провести комиссионный осмотр местности с целью принятия решения в отношении проезда между Пушкинским и Ленинградским шоссе возле АЗС «Газпромнефть».



