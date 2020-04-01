Улицу Чкалова приводят в порядок

Напомним, 19 марта глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим провела вместе со своими
заместителями и представителями жилищно-коммунальных предприятий выездное
совещание на улице Чкалова, чтобы оценить состояние территории.
Участники встречи
обсудили вопросы корректного оформления земельных участков, состояния
территории, прилегающей в Приоратскому парку, развитие улицы с сохранением
исторической идентичности. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства
(УБДХ) г. Гатчины было дано поручение убрать копившийся годами мусор у многоквартирных
домов № 54, 56 и 58.
Ранее коммунальщики
убирали мусор только с контейнерной площадки, расположенной у дома № 50, и
частично проводили ручную уборку. Остальные территории не были включены в
муниципальное задание предприятия. Людмила Нещадим поручила исправить этот
факт.
На протяжении всей
прошлой недели коммунальщики вывозили старые доски, сваленные у жилых домов,
автомобильные шины, предметы мебели и прочий мусор. Количество вывезенных
отходов превысило 200 кубометров.
Кроме того, за несколько
лет у дома № 50, № 56, № 58 выросли самовольные постройки – сараи и гаражи.
Жителям соседних домов был дан срок – до 31 марта, чтобы освободить постройки
от своих вещей. После чего сотрудники УБДХ г. Гатчины приступили к сносу
нежилых строений, которые за много лет уже стали аварийными.
После внесения изменений
в муниципальное задание за этой частью улицы Чкалова будет закреплен дворник, а
УБДХ г. Гатчины продолжит заниматься благоустройством территории.