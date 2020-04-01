Улицу Чкалова приводят в порядок

Напомним, 19 марта глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим провела вместе со своими заместителями и представителями жилищно-коммунальных предприятий выездное совещание на улице Чкалова, чтобы оценить состояние территории.

Участники встречи обсудили вопросы корректного оформления земельных участков, состояния территории, прилегающей в Приоратскому парку, развитие улицы с сохранением исторической идентичности. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства (УБДХ) г. Гатчины было дано поручение убрать копившийся годами мусор у многоквартирных домов № 54, 56 и 58.

Ранее коммунальщики убирали мусор только с контейнерной площадки, расположенной у дома № 50, и частично проводили ручную уборку. Остальные территории не были включены в муниципальное задание предприятия. Людмила Нещадим поручила исправить этот факт.

На протяжении всей прошлой недели коммунальщики вывозили старые доски, сваленные у жилых домов, автомобильные шины, предметы мебели и прочий мусор. Количество вывезенных отходов превысило 200 кубометров.

Кроме того, за несколько лет у дома № 50, № 56, № 58 выросли самовольные постройки – сараи и гаражи. Жителям соседних домов был дан срок – до 31 марта, чтобы освободить постройки от своих вещей. После чего сотрудники УБДХ г. Гатчины приступили к сносу нежилых строений, которые за много лет уже стали аварийными.

После внесения изменений в муниципальное задание за этой частью улицы Чкалова будет закреплен дворник, а УБДХ г. Гатчины продолжит заниматься благоустройством территории.