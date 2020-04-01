Все выплаты – в положенный срок!

Выплаты через ПАО Сбербанк
будут произведены в Гатчинском районе в соответствии с графиком - 20 апреля.
Другие кредитные организации начнут выплаты с 16 апреля.
Выплаты через отделения
почтовой связи Ленинградской области начнутся с 3 апреля: в этот день пенсии
смогут получить те, кому выплаты назначены на 3-4 числа и т.д. Не полученную
пенсию по графику можно будет получить по 21 апреля 2020 года.
Как сообщает пресс-служба
Почты России, в апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на
дом.
По телефону контактного центра
8-800-1-000-000 жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут также
оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента
отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов,
оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно
произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты
России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост
и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей
происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает
кассовый чек.