Все выплаты – в положенный срок!

Выплаты через ПАО Сбербанк будут произведены в Гатчинском районе в соответствии с графиком - 20 апреля. Другие кредитные организации начнут выплаты с 16 апреля.

Выплаты через отделения почтовой связи Ленинградской области начнутся с 3 апреля: в этот день пенсии смогут получить те, кому выплаты назначены на 3-4 числа и т.д. Не полученную пенсию по графику можно будет получить по 21 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Почты России, в апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.