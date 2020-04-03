Прокуратура побеждает «Армаду»

Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о землепользовании, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности ООО «Армада».

Установлено, что деятельность по организации коттеджного поселка «Графская славянка» осуществляется «Армадой» при отсутствии документов территориального планирования. Территория поселка расположена в зоне земель сельскохозяйственного назначения, функциональной зоне размещения сельскохозяйственных угодий – застройка там запрещена.

Кроме того, на своем официальном сайте, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте» «Армада» разместила информацию о реализации нового проекта – коттеджного поселка «Графская усадьба», который спроектирован на территории земельных участков, пересекающихся с землями лесного фонда РФ. Площадь наложения составляет около 19 и 24 га соответственно.

В нарушение требований Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в заключаемые ООО «Армада» с гражданами предварительные договора купли-продажи земельных участков включается условие об обязанности покупателя одновременно с заключением договора купли-продажи заключить договор на эксплуатационное обслуживание.

По фактам выявленных нарушений генеральному директору ООО «Армада» прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона и причин и условий им способствующих. Представление находится на рассмотрении.