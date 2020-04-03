Прокуратура побеждает «Армаду»

Гатчинской городской
прокуратурой проведена проверка исполнения требований федерального
законодательства о землепользовании, в ходе которой выявлены нарушения в
деятельности ООО «Армада».
Установлено, что деятельность
по организации коттеджного поселка «Графская славянка» осуществляется «Армадой»
при отсутствии документов территориального планирования. Территория поселка
расположена в зоне земель сельскохозяйственного назначения, функциональной зоне
размещения сельскохозяйственных угодий – застройка там запрещена.
Кроме того, на своем официальном
сайте, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте» «Армада» разместила информацию
о реализации нового проекта – коттеджного поселка «Графская усадьба», который
спроектирован на территории земельных участков, пересекающихся с землями
лесного фонда РФ. Площадь наложения составляет около 19 и 24 га соответственно.
В нарушение требований
Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в
заключаемые ООО «Армада» с гражданами предварительные договора купли-продажи
земельных участков включается условие об обязанности покупателя одновременно с
заключением договора купли-продажи заключить договор на эксплуатационное
обслуживание.
По фактам выявленных нарушений
генеральному директору ООО «Армада» прокуратурой внесено представление об
устранении нарушений закона и причин и условий им способствующих. Представление
находится на рассмотрении.