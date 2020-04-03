Рога и копыта

23-го марта в полицию Гатчины и Коммунара поступило сразу
несколько заявлений от лиц, ставших жертвами мошенников. Жительница Гатчины
нашла в интернете на «Авито» объявление о продаже щенков. Продавец заявил, что
в качестве предоплаты необходимо внести полную стоимость щенка – 15 тысяч
рублей. Женщина заполнила электронную форму для оплаты и перевела деньги на банковскую
карту продавца. После этого он перестал выходить на связь и внес номер
покупательницы в черный список.
В Коммунарский отдел полиции обратилась местная жительница,
которая добровольно перевела мошеннику деньги через терминал в офисе сбербанка
– сразу с трех карт. 18 тысяч – с дебетовых, 340 тысяч рублей – с кредитки.
Ущерб составил 358 тысяч рублей. Осознав свою ошибку, потерпевшая пошла в
полицию. По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело.
41-летний житель Пудомяг перевел 5470 рублей на фейковый сайт
– за покупку запчастей к мотоциклу.
26-летней жительнице Пудомяг позвонил неизвестный,
представившийся сотрудником сбербанка, и обманом выманил код из смс. В
результате с карты девушки было списано 38 тысяч рублей.
28-го марта в Вырицкий отдел полиции обратился 32-летний
мужчина, который покупал на «Авито» автомобиль Пежо-308. Созвонился с
продавцом, обсудил детали, перевел предоплату, и продавец сгинул – перестал
выходить на связь и отключил телефон. 100 тысяч рублей пропали.
27-го марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому
району обратилась 81-летняя жительница Гатчины: ее обманули обычные мошенницы,
которые ходят по квартирам и навязывают пенсионерам ненужные товары за бешеные
деньги. В данном случае еще и сам товар пропал. 25-го марта пенсионерка
впустила в квартиру двух незнакомых девушек, которые предложили ей купить
стабилизатор для телевизора за десять тысяч рублей. Хозяйка заплатила, ей
выписали товарный чек. Когда девушки ушли, пенсионерка обнаружила, что купленного
стабилизатора в комнате …нет.
В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от
48-летнего жителя Гатчины: он нашел на «Авито» объявление о продаже коров.
Позвонил по указанному телефону, продавец сообщил, что коровы находятся в
Псковской области. Договорились о предоплате, покупатель перевел пять тысяч
рублей – продавец в ответ прислал ему фотографию паспорта. Убежденный
покупатель перевел оставшуюся сумму – 70 тысяч рублей, и на этом связь с
продавцом оборвалась. Ни коров, ни денег.
По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.