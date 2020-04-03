Рога и копыта

23-го марта в полицию Гатчины и Коммунара поступило сразу несколько заявлений от лиц, ставших жертвами мошенников. Жительница Гатчины нашла в интернете на «Авито» объявление о продаже щенков. Продавец заявил, что в качестве предоплаты необходимо внести полную стоимость щенка – 15 тысяч рублей. Женщина заполнила электронную форму для оплаты и перевела деньги на банковскую карту продавца. После этого он перестал выходить на связь и внес номер покупательницы в черный список.

В Коммунарский отдел полиции обратилась местная жительница, которая добровольно перевела мошеннику деньги через терминал в офисе сбербанка – сразу с трех карт. 18 тысяч – с дебетовых, 340 тысяч рублей – с кредитки. Ущерб составил 358 тысяч рублей. Осознав свою ошибку, потерпевшая пошла в полицию. По факту мошенничества в крупном размере возбудили уголовное дело.

41-летний житель Пудомяг перевел 5470 рублей на фейковый сайт – за покупку запчастей к мотоциклу.

26-летней жительнице Пудомяг позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сбербанка, и обманом выманил код из смс. В результате с карты девушки было списано 38 тысяч рублей.

28-го марта в Вырицкий отдел полиции обратился 32-летний мужчина, который покупал на «Авито» автомобиль Пежо-308. Созвонился с продавцом, обсудил детали, перевел предоплату, и продавец сгинул – перестал выходить на связь и отключил телефон. 100 тысяч рублей пропали.

27-го марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 81-летняя жительница Гатчины: ее обманули обычные мошенницы, которые ходят по квартирам и навязывают пенсионерам ненужные товары за бешеные деньги. В данном случае еще и сам товар пропал. 25-го марта пенсионерка впустила в квартиру двух незнакомых девушек, которые предложили ей купить стабилизатор для телевизора за десять тысяч рублей. Хозяйка заплатила, ей выписали товарный чек. Когда девушки ушли, пенсионерка обнаружила, что купленного стабилизатора в комнате …нет.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от 48-летнего жителя Гатчины: он нашел на «Авито» объявление о продаже коров. Позвонил по указанному телефону, продавец сообщил, что коровы находятся в Псковской области. Договорились о предоплате, покупатель перевел пять тысяч рублей – продавец в ответ прислал ему фотографию паспорта. Убежденный покупатель перевел оставшуюся сумму – 70 тысяч рублей, и на этом связь с продавцом оборвалась. Ни коров, ни денег.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.