Таицкие предприниматели соблюдают новые правила

Проверка подтвердила, что дезинфекция помещений магазинов проводится на должном уровне. Сотрудники соблюдают все меры предосторожности: используются одноразовые маски и перчатки, дезинфицирующие средства, перед кассами оборудованы ограничительные полосы для покупателей, которые должны стоять на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Накануне сотрудники администрации также провели повторный рейд по проверке выполнения постановления губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о закрытии кафе, парикмахерских, строительных магазинов и магазинов смешанного ассортимента.

Уважаемые жители, если вам стало известно о нарушении карантинного режима вышеуказанных объектов, просим сообщить в администрацию Таицкого поселения по телефону: 8 (81371) 52-737.