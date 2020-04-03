Выписка рецептов - дистанционно

Выписка рецептов - дистанционно

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией и введением карантина в Гатчинской КМБ организована выписка рецептов на льготные лекарственные препараты на срок от 3 до 6 месяцев дистанционно – без посещения поликлиники или амбулатории.

Рубрики : Здравоохранение     03 Apr 2020

Для получения рецепта дистанционно необходимо позвонить по номеру регистратуры вашей поликлиники (амбулатории), по номеру телефона контакт-центра 8(81371)78-075 или по номеру телефона отделения мониторирования ОНЛС 8(81371)37-001.

Информацию о наличии лекарственных средств в аптеках можно получить по телефону (881371)37-001.

По информации Гатчинской КМБ, рецепт буден оформлен и в течение двух суток с момента поступления передан в аптеку, где вы обычно получаете лекарства. Лекарства по таким рецептам выдаются:

- родственникам по предъявлению паспорта пациента, на которого выписан рецепт;

- социальным работникам;

- волонтерам.

Для получения лекарственных средств через волонтеров необходимо оставить заявку по телефону (881371)96-074.

 

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