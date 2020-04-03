Выписка рецептов - дистанционно

Для
получения рецепта дистанционно необходимо позвонить по номеру регистратуры
вашей поликлиники (амбулатории), по номеру телефона контакт-центра 8(81371)78-075
или по номеру телефона отделения мониторирования ОНЛС 8(81371)37-001.
Информацию
о наличии лекарственных средств в аптеках можно получить по телефону
(881371)37-001.
По
информации Гатчинской КМБ, рецепт буден оформлен и в течение двух суток с
момента поступления передан в аптеку, где вы обычно получаете лекарства.
Лекарства по таким рецептам выдаются:
- родственникам
по предъявлению паспорта пациента, на которого выписан рецепт;
-
социальным работникам;
-
волонтерам.
Для
получения лекарственных средств через волонтеров необходимо оставить заявку по
телефону (881371)96-074.