Выписка рецептов - дистанционно

Для получения рецепта дистанционно необходимо позвонить по номеру регистратуры вашей поликлиники (амбулатории), по номеру телефона контакт-центра 8(81371)78-075 или по номеру телефона отделения мониторирования ОНЛС 8(81371)37-001.

Информацию о наличии лекарственных средств в аптеках можно получить по телефону (881371)37-001.

По информации Гатчинской КМБ, рецепт буден оформлен и в течение двух суток с момента поступления передан в аптеку, где вы обычно получаете лекарства. Лекарства по таким рецептам выдаются:

- родственникам по предъявлению паспорта пациента, на которого выписан рецепт;

- социальным работникам;

- волонтерам.

Для получения лекарственных средств через волонтеров необходимо оставить заявку по телефону (881371)96-074.