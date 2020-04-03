Высокая степень готовности

По информации главного врача Гатчинской КМБ Константина Харитоненко, стационар рассчитан на 90 коек, уже подключено семь аппаратов ИВЛ, на следующей неделе поступят еще 32 аппарата.

«За неделю персоналом больницы проведен большой комплекс мероприятий по перепрофилированию Сиверской больницы. Сегодня мы видим высокую степень готовности к приему больных с диагнозом коронавирус, которые будут нуждаться в госпитализации и получении необходимой медицинской помощи в рамках стационара. Особые слова благодарности коллективу больницы», - сказала Людмила Нещадим.

В больнице будут проходить лечение исключительно лица с подтверждённым диагнозом коронавирус. Учреждение будет полностью изолировано, для медицинского персонала будут созданы условия для проживания и питания непосредственно в стенах больницы.

Пресс-служба администрации Гатчинского района