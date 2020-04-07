В Гатчине сгорел дом

29 марта в Рождествено сгорела баня.
На следующий день в садоводстве «Электросила 7»
массива «Красницы» сгорели строения на двух участках. Проводится проверка.
3 апреля в посёлке Новинка в результате неисправности
дымохода печи сгорел частный жилой дом. В тот же день горел дом в Вырице.
5 апреля в Гатчине сгорел частный жилой дом на две
семьи. Проводится дознание.
5 апреля в СНТ «Конкордия» массива «Красницы» сгорела
баня. На соседнем доме оплавился сайдинг. Причиной пожара стала неисправность
печного оборудования. Аналогичный случай произошёл в Вырице и Куровицах, где
также горели бани.
7 апреля в садоводстве «Южное» сгорели дом и сарай на
одном участке. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района