В Гатчине дезинфицируют детские площадки

Государственная ветеринарная служба – одна из немногих, кто сегодня имеет оборудование и средства для проведения дезинфекции. Есть у ветеринаров так называемый неснижаемый запас дезинфицирующих средств для ликвидации очагов особо опасных болезней животных. Ветеринарная служба регулярно проводит специальные учения – например, по африканской чуме свиней, и ежегодные командно-штабные учения. На эти учения всегда рассчитываются силы и средства, которыми можно справиться с тем или иным заболеванием. И чуму свиней, и коронавирус вызывает вирус (бороться с которым ветеринары готовы), только в одном случае инфекция приносит огромный экономический ущерб, а в другом плюс к ущербу страдают люди.

Сегодня в распоряжении учреждения есть одна передвижная дезинфекционная установка УДОМ-2 и три бензиновых распрыскивателя. Согласно графику, утвержденному гатчинской администрацией, специалисты ветслужбы проводят дезинфекцию детских площадок в Гатчине и в сельской местности.

Как рассказал начальник Гатчинской районной ветеринарной службы Сергей Мизерный, в списке – 110 адресов в городе плюс детские площадки в районе. В некоторых поселениях администрации эти мероприятия проводят самостоятельно. Есть поселения, где заключаются договоры со специальными организациями.

- Управление ветеринарии по Ленинградской области приобретает дополнительные дезинфицирующие средства, – поясняет Сергей Борисович. – Мы сами закупили еще две установки Stihl, чтобы увеличить скорость и объем обработки. Это ранцевый бензиновый опрыскиватель, который создает мелкодисперсную эмульсию, и качество обработки возрастает.

- Чем вы обрабатываете детские площадки? Насколько это токсичный препарат?

- Основной препарат у нас – кемицид. Работы ведутся 0,1 % раствором. Препарат малотоксичный. Ученые проводили лабораторные испытания для установления степени воздействия кемицида на организм теплокровных. Согласно выводам, при попадании на кожу препарат относится к четвертому классу малоопасных веществ. При введении в желудок – к третьему классу умеренно опасных веществ. По степени летучести при однократном ингаляционном воздействии пары кемицида мало опасны. Как показали исследования, даже при многократном воздействии рабочие растворы кемицида в концентрации до 2% (а у нас 0,1%) не оказывают раздражающего действия на кожу.

- На сколько хватит этой дезинфекции? Как часто придется делать повторную обработку?

- Научно доказано, что пролонгированное действие кемицида длится больше 20 дней. На обработанной поверхности образуется пленка, благодаря которой сохраняется бактерицидный и вирулицидный эффект. Да, препарат недешевый, но зато действенный.

Вторая задача, которая ставится перед нами, – это обрабатывать входы в продуктовые магазины и аптеки. Дезинфицируется площадь в два квадратных метра и сама входная дверь. Если наши специалисты выезжают на обработку детской площадки и видят, что в непосредственной близости находится магазин, дезинфицируют и его. В прошлую пятницу полностью обработали Соборную улицу – входы в магазины и аптеки.

Есть определенная цикличность. Магазины повторно будем обрабатывать не реже двух раз в неделю, площадки – однократно.

Температурный режим сейчас позволяет проводить дезинфекцию. Обеззараживание поверхности происходит примерно в течение часа. Когда на улице потеплеет, время экспозиции снизится до 30 минут. При минусовых температурах, если идет дождь или снег, мы прекращаем дезинфекцию.

Удивляет реакция некоторых жителей. При появлении наших специалистов в защитных костюмах, с оборудованием, люди открывают окна, начинают снимать видео, потом выкладывают это в соцсетях и заводят дискуссию: куда деваются бюджетные средства, зачем все это нужно. Одни – «за», другие – «против». А тем временем наши сотрудники проделывают колоссальный объем работы, выходят, в том числе, и в выходные дни. Однозначно можно сказать, что хуже – точно не будет, мероприятия по дезинфекции помогут быстрее справиться с эпидемией. Дезинфекция направлена на то, чтобы разорвать эпидемиологическую цепь.

Беседовала Екатерина Дзюба