Вкусные пироги – в помощь!

На протяжении трех дней в Коммунаре проходила акция продуктовой помощи пожилым людям и многодетным семьям, которые вынуждены оставаться дома в этот период. Были сформированы продуктовые наборы, куда вошла выпечка от компании «Дарница», чай, сладости, а также пироги от компании «Пироговый дворик».

С соблюдением санитарных мер предосторожности, заранее предупредив о своем визите, волонтеры приносили пакеты к дверям квартир или подъездов. Всего они посетили 40 семей.

Также в честь акции «Поддержи врача» волонтеры побывали на станции скорой помощи и передали ее сотрудникам вкусные пироги и выразили слова поддержки и благодарности.

Фонд «Счастливое будущее» выражает сердечную благодарность всем, кто помогал в проведении этой доброй акции. Сотрудники фонда призывают неравнодушных жителей Гатчинского района участвовать в подобных мероприятиях, которые планируются и в будущем. Только общими усилиями можно поддержать наших земляков, которые особо нуждаются в поддержке и заботе.