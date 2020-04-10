Посещение кладбищ - только для погребения

С 11 апреля в Ленинградской области запрещено посещение кладбищ Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского районов, поселков Рощино, Гончарово, Первомайское, Перово Выборгского района, за исключением погребения в присутствии близких родственников.
Соответствующее
постановление подписал губернатор Ленинградской области для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции во время массовых посещений кладбищ
жителями региона.
Главам
администраций муниципальных районов настоятельно рекомендовано также принять
меры по введению режима запрета посещения наиболее крупных и посещаемых кладбищ
в соответствии с эпидемической обстановкой.
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