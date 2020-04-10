Посещение кладбищ - только для погребения

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во время массовых посещений кладбищ жителями региона.

Главам администраций муниципальных районов настоятельно рекомендовано также принять меры по введению режима запрета посещения наиболее крупных и посещаемых кладбищ в соответствии с эпидемической обстановкой.