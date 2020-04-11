Добрыми делами и хорошими людьми славится Рождественский край

Инициатором этого события выступил коллектив Гатчинского лесничества – филиала «Ленобллес», поддержали его администрация Рождественского сельского поселения и коллектив Рождественской средней школы. А сама идея посадки деревьев принадлежала прекрасной женщине – лесничему Гатчинского лесничества Ольге Алексеевне Кушаковой.

Идея появилась не случайно. Ежегодно в День Победы наши односельчане и гости села Рождествено приходят на митинг к мемориальному комплексу, который находится на улице Болотной. Торжественное открытие мемориала состоялось 9 мая 2005 года - в год празднования 60-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мемориал находится на открытой территории и холодные ветра – частые гости. Вот Ольга Алексеевна и предложила посадить деревья на прилегающей к комплексу территории – создать живую стену.

И вот в апрельский день свершили доброе дело – посадили молодые саженцы деревьев большой отряд добровольцев: ученики начальной школы, учителя начальных классов Смирнова Елена Викторовна, Савельева Ирина Николаевна, ученики 11 класса, администрация школы - Жиганов Николай Васильевич, Иванникова Светлана Ивановна и сотрудники лесничества в составе: Морозова Михаила Петровича, Кушаковой Ольги Алексеевны, Шинкарёва Валерия Александровича, Шарапиной Татьяны Александровны, Васильевой Натальи Владимировны, Кухарь Ольги Владимировны, Кочкиной Ирины Александровны, Кочкина Николая Александровича, Бондаренко Максима Александровича, Фомина Владимира Олеговича, Фоминой Галины Владимировны и Пастьевой Юлии Викторовны.

И вот, год за годом, молодые деревца росли, крепли, ветрами «закаляли свой характер»! Сегодня мы видим, как доброе дело «проросло корнями» в Рождественскую землю. И мы видим, как стройные, красивые, сильные молодые сосны стоят живой стеной и оберегают покой и тишину погибших в годы Великой Отечественной войны.

11 апреля во всём мире отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Из истории села мы знаем, что на месте, где находится мемориальный комплекс, в годы войны располагался концентрационный лагерь. Концлагерь просуществовал с сентября 1941 до середины 1943 год. За эти годы погибли тысячи узников, но память о тех трагических событиях будет жить в наших сердцах. А деревья, посаженные потомками победителей, будут хранить историю Великой Победы.

О.С. Конечных, заведующая Рождественским ДК

P.S. Отдельную благодарность за предоставленные фотографии мы говорим сотруднику лесничества Юлии Пастьевой. Фотографировал сын Юлии Викторовны - Егор Пастьев. Еще больше фото можно посмотреть в альбоме «Навстречу Великой Победе»: https://vk.com/public177184836?z=album-177184836_273231843