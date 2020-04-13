Гатчинский район: 13 апреля - новые случаи

Всего
по состоянию на 13 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 155 человек,
заболевших коронавирусом, пятеро из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом (в том числе 10 - в хостеле мигрантов во Всеволожском районе) за
минувшие сутки выявлены в:
- Новосергиевка Всеволожский район,
- Волхов,
- Выборг,
- Гатчина,
- Новополье Ломоносовский район.
В
Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 17
человек: в Гатчине – шесть человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку -
пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово,
д. Меньково, п. Высокоключевой и п. Войсковицы.
Число заразившихся новой коронавирусной
инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 2558 человек и на 13 апреля составляет 18328 человек. Выздоровело 1470 человек, в том числе за последние
сутки 179 человек. За сутки умерли 18 пациентов, а за весь период - 148
человек.