Гатчинский район: 13 апреля - новые случаи

Всего по состоянию на 13 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 155 человек, заболевших коронавирусом, пятеро из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом (в том числе 10 - в хостеле мигрантов во Всеволожском районе) за минувшие сутки выявлены в:

- Новосергиевка Всеволожский район,

- Волхов,

- Выборг,

- Гатчина,

- Новополье Ломоносовский район.

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 17 человек: в Гатчине – шесть человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большево, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой и п. Войсковицы.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 2558 человек и на 13 апреля составляет 18328 человек. Выздоровело 1470 человек, в том числе за последние сутки 179 человек. За сутки умерли 18 пациентов, а за весь период - 148 человек.