Ремонт региональных дорог

Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор».

В Гатчинском районе дорожная техника будет работать на трассах Сиверская — Дружная Горка — Куровицы и Мины — Новинка.

Во Всеволожском районе дорожники выйдут на дорогу Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск, которая является продолжением Октябрьской набережной Северной столицы. В Выборгском районе предусмотрено обновление покрытия участков трасс Зверево — Малиновка и Белокаменка — Лебяжье. В Приозерском районе запланирован ремонт асфальта на дороге Пески — Сосново — Подгорье.

Качество ремонтов оценивается с помощью специальной лаборатории. Проверка асфальта ведется по нескольким параметрам, включая ровность, влагонасыщаемость и коэффициент сцепления шин с дорогой.