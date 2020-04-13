Ремонт региональных дорог

Ремонт региональных дорог

Заключены государственные контракты на ремонт участков региональных магистралей во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Приозерском районах Ленинградской области.

Рубрики : Дороги     13 Apr 2020

Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор».

В Гатчинском районе дорожная техника будет работать на трассах Сиверская — Дружная Горка — Куровицы и Мины — Новинка.

Во Всеволожском районе дорожники выйдут на дорогу Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск, которая является продолжением Октябрьской набережной Северной столицы. В Выборгском районе предусмотрено обновление покрытия участков трасс Зверево — Малиновка и Белокаменка — Лебяжье. В Приозерском районе запланирован ремонт асфальта на дороге Пески — Сосново — Подгорье.

Качество ремонтов оценивается с помощью специальной лаборатории. Проверка асфальта ведется по нескольким параметрам, включая ровность, влагонасыщаемость и коэффициент сцепления шин с дорогой.

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