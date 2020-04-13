Ремонт региональных дорог

Заказчиком
работ выступает ГКУ «Ленавтодор».
В
Гатчинском районе дорожная техника будет работать на трассах Сиверская —
Дружная Горка — Куровицы и Мины — Новинка.
Во
Всеволожском районе дорожники выйдут на дорогу Санкт-Петербург — завод им.
Свердлова — Всеволожск, которая является продолжением Октябрьской набережной
Северной столицы. В Выборгском районе предусмотрено обновление покрытия
участков трасс Зверево — Малиновка и Белокаменка — Лебяжье. В Приозерском
районе запланирован ремонт асфальта на дороге Пески — Сосново — Подгорье.
Качество
ремонтов оценивается с помощью специальной лаборатории. Проверка асфальта
ведется по нескольким параметрам, включая ровность, влагонасыщаемость и
коэффициент сцепления шин с дорогой.