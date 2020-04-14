Малые Колпаны продолжают двигать мусорную реформу

Под
руководством старосты Ольги Михайловны Павловой была организована закупка и
доставка бачков в деревню, чтобы впредь перевозчики вывозили мусор от каждого
дома по факту.
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Мы выяснили, какие бачки подходят для машин, задействованных у регионального
оператора для вывоза мусора. Сами заказали и купили 27 бачков – дополнительно к
тем, что уже есть у людей. По электронной почте отправили договора на каждый
дом региональному оператору. Но у нас есть условие: пусть с нас платежи снимут
с декабря по март за не оказанную услугу. Кстати, регулярность вывоза мы тоже
берем под свой контроль, будем проводить мониторинг с фотофиксацией, – говорит
Ольга Михайловна.
В
администрации Большеколпанского сельского поселения подтвердили, что
представитель регионального оператора выезжал на место и согласился на
предложения жителей. Примеру Малых Колпан готова последовать деревня Старые
Черницы, где оргвопросы взяла на себя староста Татьяна Васильевна Шинкарева.
Как только деревня будет готова – вывозить мусор будут от домовладений.
Напомним,
что по итогам проведенных выездных встреч с жителями области, областные власти
обещали ввести сигнальный метод вывоза мусора в тех населенных пунктах, где
невозможно установить отвечающую всем нормативам и безопасности контейнерную
площадку в шаговой доступности от домовладений.