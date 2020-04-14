Малые Колпаны продолжают двигать мусорную реформу

Под руководством старосты Ольги Михайловны Павловой была организована закупка и доставка бачков в деревню, чтобы впредь перевозчики вывозили мусор от каждого дома по факту.

- Мы выяснили, какие бачки подходят для машин, задействованных у регионального оператора для вывоза мусора. Сами заказали и купили 27 бачков – дополнительно к тем, что уже есть у людей. По электронной почте отправили договора на каждый дом региональному оператору. Но у нас есть условие: пусть с нас платежи снимут с декабря по март за не оказанную услугу. Кстати, регулярность вывоза мы тоже берем под свой контроль, будем проводить мониторинг с фотофиксацией, – говорит Ольга Михайловна.

В администрации Большеколпанского сельского поселения подтвердили, что представитель регионального оператора выезжал на место и согласился на предложения жителей. Примеру Малых Колпан готова последовать деревня Старые Черницы, где оргвопросы взяла на себя староста Татьяна Васильевна Шинкарева. Как только деревня будет готова – вывозить мусор будут от домовладений.

Напомним, что по итогам проведенных выездных встреч с жителями области, областные власти обещали ввести сигнальный метод вывоза мусора в тех населенных пунктах, где невозможно установить отвечающую всем нормативам и безопасности контейнерную площадку в шаговой доступности от домовладений.



