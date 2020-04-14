Малые Колпаны продолжают двигать мусорную реформу

Малые Колпаны продолжают двигать мусорную реформу

Деревня Малые Колпаны Гатчинского района готовится перейти на сигнальный метод вывоза мусора. На деревенском сходе, еще до введения карантина, подавляющее большинство приняло решение купить бачки для своих домовладений.

Рубрики : ЖКХ     14 Apr 2020

Под руководством старосты Ольги Михайловны Павловой была организована закупка и доставка бачков в деревню, чтобы впредь перевозчики вывозили мусор от каждого дома по факту.

- Мы выяснили, какие бачки подходят для машин, задействованных у регионального оператора для вывоза мусора. Сами заказали и купили 27 бачков – дополнительно к тем, что уже есть у людей. По электронной почте отправили договора на каждый дом региональному оператору. Но у нас есть условие: пусть с нас платежи снимут с декабря по март за не оказанную услугу. Кстати, регулярность вывоза мы тоже берем под свой контроль, будем проводить мониторинг с фотофиксацией, – говорит Ольга Михайловна.

В администрации Большеколпанского сельского поселения подтвердили, что представитель регионального оператора выезжал на место и согласился на предложения жителей. Примеру Малых Колпан готова последовать деревня Старые Черницы, где оргвопросы взяла на себя староста Татьяна Васильевна Шинкарева. Как только деревня будет готова – вывозить мусор будут от домовладений.

Напомним, что по итогам проведенных выездных встреч с жителями области, областные власти обещали ввести сигнальный метод вывоза мусора в тех населенных пунктах, где невозможно установить отвечающую всем нормативам и безопасности контейнерную площадку в шаговой доступности от домовладений.


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