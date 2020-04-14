Нет повода расслабляться

Сотни звонков по решению текущих вопросов в режиме самоизоляции, по оказанию помощи и поддержки поступает сейчас от жителей Гатчины и района на «горячую линию», в Центр занятости населения, в службы социальной защиты. К дате проведения совещания 56 официально зарегистрированных волонтеров-гатчинцев уже отработали около ста заявок по оказанию помощи пожилым людям.

- Каждый день несет свою конкретную ситуацию, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - На сегодняшний день у нас под наблюдением находится 823 человека, а вчера было 933. Есть некоторая динамика по увеличению количества граждан, которым поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Все они получают необходимое лечение в зависимости от состояния. В связи с этим мы продолжаем проводить работу по дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов, делая особый акцент на адреса, где проживают люди, которым поставлен положительный диагноз или находившиеся с ними в контакте.

Людмила Николаевна считает, что ситуация, с одной стороны, подконтрольна, а с другой стороны – та динамика и та тенденция, которая имеет место быть в Ленинградской области, не дает повода для расслабления. В Гатчине и районе продолжается обработка общественных пространств, улично-дорожной сети и многоквартирных домов в целом.

Абсолютно актуальной остается самоизоляция, соблюдение всех предписанных мер.

- Это наша общая зона ответственности, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Нет никакой необходимости посещать детские игровые площадки, зоны отдыха, парковые зоны. Благодаря изменениям, которые внесены постановлением правительства Ленобласти, сейчас могут функционировать предприятиям. У людей появляется возможность ходить на работу. Я каждый день бываю на предприятиях: они готовы работать в таких условиях. Директора берут на себя полную ответственность по обеспечению комплекса мероприятий, необходимых для реализации их деятельности с точки зрения обеспечения безопасности работников. Продолжается дистанционное обучение в наших образовательных организациях. Если появляется необходимость в обеспечении компьютерами и планшетами наших обучающихся – нужно обращаться в комитет образования Гатчинского района. И мы будем решать эти вопросы совместно с бизнесом. Продолжается работа по обеспечению обучающихся продуктовыми наборами. На это неделе мы начинаем выдавать продуктовые наборы детям, посещающим детские сады. У нас продолжают работать дежурные группы. И в этом сейчас необходимость есть, потому что начинают работать предприятия.

Как отметила Людмила Нещадим, на первом месте сейчас вопросы по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, социальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эти вопросы администрация решает совместно с коллегами из Центра занятости населения и Центра соцзащиты населения.

Начали работать предприятия, и в общественном транспорте стало ездить много людей.

- Мы готовимся к очередной рабочей встрече с перевозчиками, чтобы оптимизировать расписание автобусов с учетом того, что в Гатчинском районе начинают работать предприятия. Имеющее место быть утреннее и вечернее скопление граждан в общественном транспорте недопустимо. Мы должны найти оптимальное решение, - сказала Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева