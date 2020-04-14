Нет повода расслабляться

Сотни
звонков по решению текущих вопросов в режиме самоизоляции, по оказанию помощи и
поддержки поступает сейчас от жителей Гатчины и района на «горячую линию», в
Центр занятости населения, в службы социальной защиты. К дате проведения
совещания 56 официально зарегистрированных волонтеров-гатчинцев уже отработали
около ста заявок по оказанию помощи пожилым людям.
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Каждый день несет свою конкретную ситуацию, - сказала глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим. - На сегодняшний день у нас под наблюдением
находится 823 человека, а вчера было 933. Есть некоторая динамика по увеличению
количества граждан, которым поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Все они
получают необходимое лечение в зависимости от состояния. В связи с этим мы
продолжаем проводить работу по дезинфекции подъездов многоквартирных жилых
домов, делая особый акцент на адреса, где проживают люди, которым поставлен
положительный диагноз или находившиеся с ними в контакте.
Людмила
Николаевна считает, что ситуация, с одной стороны, подконтрольна, а с другой
стороны – та динамика и та тенденция, которая имеет место быть в Ленинградской области,
не дает повода для расслабления. В Гатчине и районе продолжается обработка
общественных пространств, улично-дорожной сети и многоквартирных домов в целом.
Абсолютно
актуальной остается самоизоляция, соблюдение всех предписанных мер.
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Это наша общая зона ответственности, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Нет
никакой необходимости посещать детские игровые площадки, зоны отдыха, парковые
зоны. Благодаря изменениям, которые внесены постановлением правительства
Ленобласти, сейчас могут функционировать предприятиям. У людей появляется возможность
ходить на работу. Я каждый день бываю на предприятиях: они готовы работать в
таких условиях. Директора берут на себя полную ответственность по обеспечению
комплекса мероприятий, необходимых для реализации их деятельности с точки
зрения обеспечения безопасности работников. Продолжается дистанционное обучение
в наших образовательных организациях. Если появляется необходимость в
обеспечении компьютерами и планшетами наших обучающихся – нужно обращаться в
комитет образования Гатчинского района. И мы будем решать эти вопросы совместно
с бизнесом. Продолжается работа по обеспечению обучающихся продуктовыми
наборами. На это неделе мы начинаем выдавать продуктовые наборы детям, посещающим
детские сады. У нас продолжают работать дежурные группы. И в этом сейчас
необходимость есть, потому что начинают работать предприятия.
Как
отметила Людмила Нещадим, на первом месте сейчас вопросы по мерам поддержки индивидуальных
предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, социальная помощь
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эти вопросы администрация
решает совместно с коллегами из Центра занятости населения и Центра соцзащиты
населения.
Начали работать
предприятия, и в общественном транспорте стало ездить много людей.
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Мы готовимся к очередной рабочей встрече с перевозчиками, чтобы оптимизировать расписание
автобусов с учетом того, что в Гатчинском районе начинают работать предприятия.
Имеющее место быть утреннее и вечернее скопление граждан в общественном
транспорте недопустимо. Мы должны найти оптимальное решение, - сказала Людмила
Нещадим.
Татьяна
Можаева