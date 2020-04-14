Уборка в подъездах – на контроле

Обработка подъездов с использованием дезинфицирующих средств началась первого апреля. В каждом подъезде на информационных досках управляющие компании разместили графики уборки. В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции Роспотребнадзор постановил проводить влажную обработку поверхностей (ручки дверей, кнопки домофонов, почтовые ящики, перила, подоконники, газовые трубы), а также мыть полы с хлорсодержащими компонентами дважды в неделю.

Ежедневно члены рабочих групп обследуют дома, относящиеся к муниципальным и частным управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК в разных населенных пунктах Гатчинского района. Выезды, как правило, осуществляются на основе обращений граждан, которые поступают в электронную приемную на сайте районной администрации, в официальную группу ВКонтакте.

Очередную проверку качества уборки в понедельник, 13 апреля, провел председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Супренок. Вместе с представителями управляющей компании МУП ЖКХ

г. Гатчины он осмотрел подъезды многоквартирных домов по адресам: ул. Урицкого, 33, ул. Рощинская, 21, пр. 25 Октября, 28, ул. Слепнева, 15, ул. Подрядчикова, 11, ул. Зверевой, 20 к. 2, 13/2, 6, ул. Рощинская, 18А.

В ходе осмотра председатель комитета проверил чистоту поверхностей в подъездах, сделал некоторые замечания по качеству уборки – кое-где была заметна пыль на почтовых ящиках, стенах и щитах приборов учета.

На следующий день, 14 апреля, рабочую группу возглавил первый заместитель главы администрации Гатчинского района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов.

- Ежедневно поступает по 10-15 обращений жителей по вопросам обработки подъездов многоквартирных домов. Обращения включаются в график адресных рейдов рабочих групп. На сегодняшний день по итогам проверок составлено 60 актов с замечаниями в адрес управляющих компаний, которые они должны устранить, - сказал Сергей Голованов.

В связи с объявленной пандемией неожиданно встал вопрос, за чей счет проводится дезинфекция подъездов. Жильцы некоторых многоквартирных домов не включают в перечень работ, которые должна проводить управляющая компания, уборку в подъездах. В результате, управляющая компания по условиям договора не должна проводить соответствующие работы, но сегодня вынуждена – в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Пока эти работы проводятся за счет управляющих компаний. Но мы обсуждаем этот вопрос, жителям все равно придется оплачивать работы по санитарной обработке подъездов, - отметил Александр Супренок.

Сотрудники МУП ЖКХ «Сиверский» ежедневно проводят дезинфекционную обработку в 1965 подъездах многоквартирных домов. Для этого задействовано 253 человека. Директор предприятия Алексей Рыжов рассказал, что компания заключила договоры со специализированными организациями на очаговую дезинфекционную обработку подъездов многоквартирных домов.

Все 13 отделений управляющей компании (ЖЭУ) работают в штатном режиме, так же работает Единая диспетчерская служба предприятия, в которую можно обратиться по телефону 8 (81371) 444-88. Отделения паспортных столов работают в заявительном режиме.