Завтра - без света!

Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     14 Apr 2020

15 апреля с 09.00 до 16.00

Дружногорское СП

д. Лампово, д. Орлино

 

15 апреля с 09.00 до 18.00

Вырицкое ГП

д. Каушта

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