Завтра - без света!

15 апреля с 09.00 до 16.00
Дружногорское СП
д. Лампово, д. Орлино
15 апреля с 09.00 до 18.00
Вырицкое ГП
д. Каушта
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
15 апреля с 09.00 до 16.00
Дружногорское СП
д. Лампово, д. Орлино
15 апреля с 09.00 до 18.00
Вырицкое ГП
д. Каушта
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