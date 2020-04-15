Несчастливое 13-е

7
апреля в Гатчине на улице Осенней выгорел частный гараж. Причиной пожара стал
аварийный режим работы холодильника.
10
марта в Тайцах по причине неисправности печного оборудования сгорела частная
баня.
11
апреля в Рождествено выгорел изнутри частный жилой дом. Причиной пожара стала
неисправность печного оборудования.
В тот же день вырицкие спасатели тушили баню,
в которой горели чердак и парная. Причиной пожара стала неисправность печного
оборудования.
11
апреля сгорел дом с сараем в посёлке Сиверский. Проводится проверка.
12
апреля в Лампово сгорела баня по причине неисправности печного оборудования.
Аналогичный случай произошёл в Веккелево. Проводится проверка.
13 апреля в Гатчине сгорел частный дом на три
семьи. На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп человека. Ведётся
дознание.
В
тот же день в Дружной Горке на улице Здравомыслова в муниципальном
многоквартирном доме в одной из квартир сгорел диван. Причиной пожара стала
неосторожность при курении. Хозяйка квартиры доставлена в Гатчинскую КМБ с
отравлением продуктами горения.
13
апреля в деревне Малое Замостье сгорел частный дом. Проводится проверка.
ОНДиПР
Гатчинского района