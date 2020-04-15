Несчастливое 13-е

7 апреля в Гатчине на улице Осенней выгорел частный гараж. Причиной пожара стал аварийный режим работы холодильника.

10 марта в Тайцах по причине неисправности печного оборудования сгорела частная баня.

11 апреля в Рождествено выгорел изнутри частный жилой дом. Причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

В тот же день вырицкие спасатели тушили баню, в которой горели чердак и парная. Причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

11 апреля сгорел дом с сараем в посёлке Сиверский. Проводится проверка.

12 апреля в Лампово сгорела баня по причине неисправности печного оборудования. Аналогичный случай произошёл в Веккелево. Проводится проверка.

13 апреля в Гатчине сгорел частный дом на три семьи. На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп человека. Ведётся дознание.

В тот же день в Дружной Горке на улице Здравомыслова в муниципальном многоквартирном доме в одной из квартир сгорел диван. Причиной пожара стала неосторожность при курении. Хозяйка квартиры доставлена в Гатчинскую КМБ с отравлением продуктами горения.

13 апреля в деревне Малое Замостье сгорел частный дом. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района