«Сердобольная» воровка

Начиная с 2017 года, 59-летняя гражданка К., сотрудница отделения милосердия Гатчинского ПНИ, снимала в сбербанке со счетов пациентов крупные суммы денег. Злоумышленница обманывала сотрудников банка относительно намерений владельцев счетов и получала за них деньги. При этом предусмотрительно умалчивала, что ее подопечные признаны недееспособными. Так, со счета одного пациента она сняла более 120 тысяч рублей, со счета другого – без малого 230 тысяч. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

По факту мошенничества с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело.