«Сердобольная» воровка

Начиная с 2017 года, 59-летняя гражданка К., сотрудница
отделения милосердия Гатчинского ПНИ, снимала в сбербанке со счетов пациентов
крупные суммы денег. Злоумышленница обманывала сотрудников банка относительно
намерений владельцев счетов и получала за них деньги. При этом
предусмотрительно умалчивала, что ее подопечные признаны недееспособными. Так,
со счета одного пациента она сняла более 120 тысяч рублей, со счета другого –
без малого 230 тысяч. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.
По факту мошенничества с использованием служебного положения
возбуждено уголовное дело.