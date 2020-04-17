«Сердобольная» воровка

«Сердобольная» воровка

В Гатчине изобличена мошенница, снимавшая деньги со счетов недееспособных пациентов психоневрологического интерната. Будучи соцработником, женщина воспользовалась своим служебным положением и обворовала собственных подопечных.

Рубрики : Криминал     17 Apr 2020

Начиная с 2017 года, 59-летняя гражданка К., сотрудница отделения милосердия Гатчинского ПНИ, снимала в сбербанке со счетов пациентов крупные суммы денег. Злоумышленница обманывала сотрудников банка относительно намерений владельцев счетов и получала за них деньги. При этом предусмотрительно умалчивала, что ее подопечные признаны недееспособными. Так, со счета одного пациента она сняла более 120 тысяч рублей, со счета другого – без малого 230 тысяч. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

По факту мошенничества с использованием служебного положения возбуждено уголовное дело.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+