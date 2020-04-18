18 апреля: новые случаи в Малом Верево и Пудомягах

Всего по состоянию на 18 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 388 человек, заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:

- Пудомяги Гатчинский район

- Малое Верево Гатчинский район

- Кудрово Всеволожский район

- Мурино Всеволожский район

- Сертолово Всеволожский район

- пос.им. Морозова Всеволожский район

- Романовка Всеволожский район

- Агалатово Всеволожский район

- СНТ Грузино Всеволожский район

- Юкки Всеволожский район

- Выборг

- Первомайское Выборгский район

- Рощино Выборгский район

- Приморск Выборгский район

- Новоселье Ломоносовский район

- Тосно

- Пикалево Бокситогорский район

- Совхозный Бокситогорский район

(в городе Сосновый Бор референсной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 25 человек: в Гатчине – 9 человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большово, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Сиверский, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево и д. Пудомяги

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 4 485 человек и на 18 апреля достигло 36 793 человек. Выздоровело 3057 человек, в том числе за последние сутки 467 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 40 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 313 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 148 человек, на втором месте Подмосковье — 40. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 8 человек.