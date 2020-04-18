18 апреля: новые случаи в Малом Верево и Пудомягах

Всего
по состоянию на 18 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 388 человек,
заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:
- Пудомяги Гатчинский район
- Малое Верево Гатчинский район
- Кудрово Всеволожский район
- Мурино Всеволожский район
- Сертолово Всеволожский район
- пос.им. Морозова Всеволожский район
- Романовка Всеволожский район
- Агалатово Всеволожский район
- СНТ Грузино Всеволожский район
- Юкки Всеволожский район
- Выборг
- Первомайское Выборгский район
- Рощино Выборгский район
- Приморск Выборгский район
- Новоселье Ломоносовский район
- Тосно
- Пикалево Бокситогорский район
- Совхозный Бокситогорский район
(в
городе Сосновый Бор референсной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти
подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение
их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).
В
Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 25
человек: в Гатчине – 9 человек, с. Рождествено – двое, по одному человеку -
пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Большово, д. Суйда, д. Ковшово,
д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Сиверский, п. Вырица, д.
Холоповицы, д. Малое Верево и д. Пудомяги
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 4 485 человек и на 18 апреля достигло 36 793 человек.
Выздоровело 3057 человек, в том числе за последние сутки 467 человек.