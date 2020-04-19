19 апреля: 6 новых случаев в Гатчинском районе

Всего по состоянию на 19 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 417 человек, заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:

- Гатчина

- Большево Гатчинский район

- Сиверский Гатчинский район

- Монделево Гатчинский район

- Дивенский Гатчинский район

- Волхов

- Выборг

- Первомайское Выборгский район

- Коробицыно Выборгский район

- Кировск

- Тосно

- Ульяновка Тосненский район

- Войскорово Тосненский район

(в городе Сосновый Бор референсной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 31 человека: в Гатчине – 10 человек, п. Сиверский – 3 человека, с. Рождествено, д. Большево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, д. Монделево, п. Дивенский.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 6 060 человек и на 19 апреля достигло 42 853 человек. Выздоровел 3 291 человек, в том числе за последние сутки 234 человека.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 48 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксирован 361 летальный исход. Больше всего умерших в Москве — 176 человек, на втором месте Подмосковье — 49. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 8 человек.