19 апреля: 6 новых случаев в Гатчинском районе

Всего
по состоянию на 19 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 417 человек,
заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:
- Гатчина
- Большево Гатчинский район
- Сиверский Гатчинский район
- Монделево Гатчинский район
- Дивенский Гатчинский район
- Волхов
- Выборг
- Первомайское Выборгский район
- Коробицыно Выборгский район
- Кировск
- Тосно
- Ульяновка Тосненский район
- Войскорово Тосненский район
(в
городе Сосновый Бор референсной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти
подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение
их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).
В
Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 31
человека: в Гатчине – 10 человек, п. Сиверский – 3 человека, с. Рождествено, д.
Большево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с.
Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п.
Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, д.
Монделево, п. Дивенский.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 6 060 человек и на 19 апреля достигло 42 853 человек.
Выздоровел 3 291 человек, в том числе за последние сутки 234 человека.
За
минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 48 пациентов, а всего с
начала пандемии в стране зафиксирован 361 летальный исход. Больше всего умерших
в Москве — 176 человек, на втором месте Подмосковье — 49. В Санкт-Петербурге от
коронавируса скончались 8 человек.