20 апреля: новый случай - в Батово

Всего по состоянию на 20 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 454 человека, заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены:

- Батово Гатчинский район

- Всеволожск

- Мурино Всеволожский район

- Янино-1 Всеволожский район

- Новое Девяткино Всеволожский район

- Сертолово Всеволожский район

- Кузьмоловский Всеволожский район

- д. Старая Всеволожский район

- Романовка Всеволожский район

- пгт им. Свердлова Всеволожский район

- массив Белоостров ДНП Речное Всеволожский район

- Волхов

- Сясьстрой Волховский район

- д.Княщина Волховский район

- Хвалово Волховский район

- Выборг

- Первомайское Выборгский район

- Светогорск Выборгский район

- Бегуницы Волосовский район

- Кировск.

(в городе Сосновый Бор референтной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 32 человек: в Гатчине – 10 человек, п. Сиверский – 3 человека, с. Рождествено, д. Большево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, д. Монделево, п. Дивенский, д. Батово.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 4 268 человек и на 20 апреля достигло 47 121 человека. Выздоровело 3 446 человека, в том числе за последние сутки 155 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 44 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 405 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 204 человека, на втором месте Подмосковье — 49. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 8 человек.