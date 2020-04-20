20 апреля: новый случай - в Батово

Всего
по состоянию на 20 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 454 человека,
заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены:
- Батово Гатчинский район
- Всеволожск
- Мурино Всеволожский район
- Янино-1 Всеволожский район
- Новое Девяткино Всеволожский район
- Сертолово Всеволожский район
- Кузьмоловский Всеволожский район
- д. Старая Всеволожский район
- Романовка Всеволожский район
- пгт им. Свердлова Всеволожский район
- массив Белоостров ДНП Речное Всеволожский район
- Волхов
- Сясьстрой Волховский район
- д.Княщина Волховский район
- Хвалово Волховский район
- Выборг
- Первомайское Выборгский район
- Светогорск Выборгский район
- Бегуницы Волосовский район
- Кировск.
(в городе Сосновый Бор референтной лабораторией
Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания
коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику
относится к полномочиям ФМБА).
В
Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 32
человек: в Гатчине – 10 человек, п. Сиверский – 3 человека, с. Рождествено, д.
Большево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с.
Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п.
Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, д.
Монделево, п. Дивенский, д. Батово.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 4 268 человек и на 20 апреля достигло 47 121 человека.
Выздоровело 3 446 человека, в том числе за последние сутки 155 человек.
За
минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 44 пациентов, а всего с
начала пандемии в стране зафиксировано 405 летальных исходов. Больше всего
умерших в Москве — 204 человека, на втором месте Подмосковье — 49. В Санкт-Петербурге
от коронавируса скончались 8 человек.