Депутат Сергей Коняев помог владельцам гаражей

Два года назад в рамках
постановления № 520 правительства Ленинградской области базовая ставка за
аренду земли, на которой расположены гаражи в Гатчине и Гатчинском районе,
выросла с двух рублей за квадратный метр до 44 рублей.
- Речь идет о гаражах,
которые находятся в ведении ВОА. Это коллективная автомобильная стоянка (КАС)
«Западная» в микрорайоне Аэродром, КАС «Ветеран» на Хохловом поле, КАС «Южная»
в поселке Пригородный, КАС «Оредеж» в Сиверском, а также гаражи на улицах
Правды, Ленинградской в Гатчине и некоторые другие, - рассказал Аркадий Тюрин.
Для сравнения: если
каждый собственник гаража в КАС «Южная» ранее платил около 450 рублей в год за
аренду земли, то после принятия постановления эта сумма выросла до 10 тысяч
рублей в год. Кроме того, необходимо было платить за электричество, охрану
гаражей, обслуживание территории.
- Получилось, что в
Санкт-Петербурге, где земля дороже, чем в Гатчинском районе, оплата за аренду
земли под гаражом стала в разы меньше, чем у нас, - добавил Аркадий Тюрин.
После того, как в
различные инстанции были написаны многочисленные письма с жалобами и просьбами
разобраться в ситуации, председатель Гатчинской городской и районной
организации ВОА Аркадий Тюрин обратился к депутату Законодательного собрания
Ленинградской области Сергею Коняеву.
Депутат областного
парламента организовал несколько совещаний с представителями профильных
комитетов, а также встретился с председателем комитета по управлению
государственным имуществом Ленинградской области Эдуардом Салтыковым.
В результате, в феврале
2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал
постановление, которое исправило данную несправедливость по начислению
неадекватной арендной платы.