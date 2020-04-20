Депутат Сергей Коняев помог владельцам гаражей

Два года назад в рамках постановления № 520 правительства Ленинградской области базовая ставка за аренду земли, на которой расположены гаражи в Гатчине и Гатчинском районе, выросла с двух рублей за квадратный метр до 44 рублей.

- Речь идет о гаражах, которые находятся в ведении ВОА. Это коллективная автомобильная стоянка (КАС) «Западная» в микрорайоне Аэродром, КАС «Ветеран» на Хохловом поле, КАС «Южная» в поселке Пригородный, КАС «Оредеж» в Сиверском, а также гаражи на улицах Правды, Ленинградской в Гатчине и некоторые другие, - рассказал Аркадий Тюрин.

Для сравнения: если каждый собственник гаража в КАС «Южная» ранее платил около 450 рублей в год за аренду земли, то после принятия постановления эта сумма выросла до 10 тысяч рублей в год. Кроме того, необходимо было платить за электричество, охрану гаражей, обслуживание территории.

- Получилось, что в Санкт-Петербурге, где земля дороже, чем в Гатчинском районе, оплата за аренду земли под гаражом стала в разы меньше, чем у нас, - добавил Аркадий Тюрин.

После того, как в различные инстанции были написаны многочисленные письма с жалобами и просьбами разобраться в ситуации, председатель Гатчинской городской и районной организации ВОА Аркадий Тюрин обратился к депутату Законодательного собрания Ленинградской области Сергею Коняеву.

Депутат областного парламента организовал несколько совещаний с представителями профильных комитетов, а также встретился с председателем комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области Эдуардом Салтыковым.

В результате, в феврале 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое исправило данную несправедливость по начислению неадекватной арендной платы.



