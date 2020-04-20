Гран-при «Главной сцены» - у цирка «Гротеск!

В апреле 2020 года ребята из цирка «Гротеск» приняли участие во Всероссийском многожанровом фестивале-конкурсе талантов «Главная сцена».

Фестиваль-конкурс «Главная сцена» - это уникальный проект с открытой системой судейства, который проводится в домах культуры и на профессиональных площадках. Главные задачи конкурса - популяризация детско-юношеского творчества, выявление и поддержка наиболее талантливых артистов. Участники конкурса соревнуются в различных номинациях (хореография, вокал, инструментальный, оригинальный жанры).

В этом году по известным причинам фестиваль-конкурс «Главная сцена» проводился дистанционным способом, но это не остановило юных циркачей из Гатчины. В итоге — сразу две великолепных победы за два цирковых номера!

Гран-при в номинации «Оригинальный жанр, цирковое и спортивное искусство» был вручен юным гатчинцам Насте Ягудиной и Ане Тодоровой - за воздушный номер на рамке «Отражение». Лауреатами III степени за номер на тройной трапеции «Осколки» стали Татьяна Серова, Влада Базулина и Анастасия Базулина.

Напомним, народный цирк «Гротеск» создан в 1963 году профессиональными артистами Н.И. Соколовым и Т.И. Матусовой. Под их руководством коллектив не раз становился лауреатом всесоюзных конкурсов в Москве и других городах.

От всей души поздравляем воспитанников народного цирк «Гротеск» и их педагогов Веру Чумак, Екатерину Курбатову и Наталью Ткаченко с заслуженной победой!