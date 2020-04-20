Гран-при «Главной сцены» - у цирка «Гротеск!

В апреле 2020 года ребята
из цирка «Гротеск» приняли участие во Всероссийском многожанровом
фестивале-конкурсе талантов «Главная сцена».
Фестиваль-конкурс
«Главная сцена» - это уникальный проект с открытой системой судейства, который
проводится в домах культуры и на профессиональных площадках. Главные задачи
конкурса - популяризация детско-юношеского творчества, выявление и поддержка
наиболее талантливых артистов. Участники конкурса соревнуются в различных
номинациях (хореография, вокал, инструментальный, оригинальный жанры).
В этом году по известным
причинам фестиваль-конкурс «Главная сцена» проводился дистанционным способом,
но это не остановило юных циркачей из Гатчины. В итоге — сразу две великолепных
победы за два цирковых номера!
Гран-при в номинации
«Оригинальный жанр, цирковое и спортивное искусство» был вручен юным гатчинцам
Насте Ягудиной и Ане Тодоровой - за воздушный номер на рамке «Отражение».
Лауреатами III степени за номер на тройной трапеции «Осколки» стали Татьяна
Серова, Влада Базулина и Анастасия Базулина.
Напомним, народный цирк
«Гротеск» создан в 1963 году профессиональными артистами Н.И. Соколовым и Т.И.
Матусовой. Под их руководством коллектив не раз становился лауреатом всесоюзных
конкурсов в Москве и других городах.
От всей души поздравляем
воспитанников народного цирк «Гротеск» и их педагогов Веру Чумак, Екатерину
Курбатову и Наталью Ткаченко с заслуженной победой!