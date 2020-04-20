Президент продлил действие паспортов и водительских прав с истекающим сроком

В соответствии с указом
президента «О признании действительными некоторых документов граждан Российской
Федерации», сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для
граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не
требуется.
Для граждан Российской
Федерации, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно
возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина Российской Федерации, основным
документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или заграничный
паспорт.
Водительские
удостоверения, которые истекают или истекли в период с 1 февраля до 15 июля
2020 года, также будут действительны до их замены. «В соответствии с указом
президента РФ российские национальные водительские удостоверения, срок действия
которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года,
сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен
ведомственным нормативным правовым актом», - сообщили в пресс-центре МВД
России.
Также в ведомстве
отметили, что продление срока действия водительских удостоверений не
подразумевает прекращения предоставления госуслуги по их выдаче и замене. «В
случае, если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у
гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить
водительское удостоверение можно, предварительно записавшись через Единый
портал государственных и муниципальных услуг», - отметили в МВД.