Президент продлил действие паспортов и водительских прав с истекающим сроком

В соответствии с указом президента «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», сегодня опубликованном на портале законодательных актов, для граждан России, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется.

Для граждан Российской Федерации, достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно возраста 14 лет и не получивших паспорта гражданина Российской Федерации, основным документом, удостоверяющим их личность, является свидетельство о рождении или заграничный паспорт.

Водительские удостоверения, которые истекают или истекли в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года, также будут действительны до их замены. «В соответствии с указом президента РФ российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом», - сообщили в пресс-центре МВД России.

Также в ведомстве отметили, что продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления госуслуги по их выдаче и замене. «В случае, если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение можно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг», - отметили в МВД.