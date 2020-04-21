Константин Харитоненко: «Многое зависит от сознательности граждан»

- Константин Александрович, первая вахта врачей началась в новом отделении восьмого апреля. Как сегодня обстоят дела?

- Отделение рассчитано на 100 коек, но заполнено лишь частично. Сиверская больница взяла на себя пациентов из Гатчинского, Выборгского, Ломоносовского, Лужского, Волосовского районов. Большинство пациентов – жители Выборгского района.

Всего в Сиверской больнице с положительным диагнозом коронавируса сегодня (21 апреля – прим.ред.) находятся порядка 30 пациентов, из них к аппарату ИВЛ подключен один пациент. Там же, но в отдельной зоне, проходят лечение пациенты с двухсторонней вирусной пневмонией.

Некоторых пациентов мы уже начинаем выписывать и отправлять домой на долечивание. Они будут находиться под амбулаторным наблюдением на протяжении еще двух недель.

Не все жители Гатчинского района, у кого выявлена коронавирусная инфекция, находятся в Сиверской больнице. Есть и те, кто получает лечение и находится под наблюдением на дому. Это те жители, которые переносят заболевание бессимптомно.

- Слышали, что в Сиверской больнице зафиксированы летальные случаи?

- Смертельные случаи в Сиверской больнице зафиксированы, но они не были связаны с коронавирусной инфекцией. Как правило, это пневмония, протекающая с сопутствующей острой сердечной недостаточностью и другими хроническими заболеваниями.

- Как защищены медицинские работники, несущие вахту в Сиверской больнице?

- Все медицинские сотрудники, работающие с пациентами в Сиверской больнице, во время смены носят противочумные костюмы. Перед входом в отделение они проходят специальные шлюзы, где экипируются и обрабатываются дезинфицирующими средствами, чтобы не заразиться, так как в отделении наивысшая концентрация вируса, и риск заразиться высок.

- Сколько всего подобных отделений открыто в Ленинградской области?

- В порядке первой очереди таких отделений было открыто пять с общей численностью 700 коек. К 28 апрелю будут развернуты еще пять отделений. В результате общая численность коек составит 1700, как того требует норматив. Перед открытием отделения в Сиверской больнице экспертная комиссия признало наше отделение лучшим в регионе среди подобных перепрофилированных медицинских учреждений.

Кроме того, для безопасности медицинских сотрудников и самих пациентов, мы выставили дополнительный пост охраны на въезде в больницу, смонтировали систему видеонаблюдения для мониторинга всего периметра территории, установили дополнительную систему для вызова сотрудников Росгвардии в случае необходимости.

- Ленинградская область получила пять тысяч тестов для выявления у пациентов коронавирусной инфекции, в том числе и Гатчинской КМБ. Расскажите о них подробнее.

- Действительно, мы получили 210 экспериментальных экспресс-тестов, которые сегодня апробируем в Сиверской больнице.

Сегодня многие научные лаборатории и компании занимаются разработкой тестов для выявления коронавирусной инфекции. С помощью них мы сможем узнать, какой пациент к нам поступил: подозрительный, вероятный ил подтвержденный. Благодаря этому мы сможем оперативно принимать решение и сортировать пациентов: кому можно проходить лечение на дому, кого стоит определить в больницу, а кого необходимо изолировать в специализированном инфекционном отделении.

Экспресс-тесты, которые получили мы, позволяют за 10 минут и с помощью одной капли крови распознать наличие у человека антител – острых или хронических, и понять: человек болен, уже переболел или только является носителем.

- Знаю, что в частных гатчинских медицинских лабораториях можно сдать тест на коронавирус. Это те же самые тесты?

- Нет, они другие. Частные лаборатории в Гатчине проводят ПЦР-диагностику биоматериала на специальных аппаратах. Не знаю, занимаются ли они этим сейчас, потому что это достаточно рискованно – если у человека подтвердится наличие коронавируса, то необходимо соблюдать определенные требования к утилизации биологического материала, который относится к отходам класса В.

- Какие отделения Гатчинской КМБ сегодня закрыты на карантин?

- На карантине – кардиологическое отделение, но уже скоро оно откроется, а также терапевтическое отделение.

Сегодня мы продолжаем принимать пациентов с острой сердечной и хирургической патологией. Порой уже в процессе лечения выясняется наличие у некоторых из них вируса Covid-19. Это те граждане, которые подхватили вирус в магазинах, местах общего пользования, поэтому они не были взяты под контроль ранее. Поэтому в случае выявления мы оперативно их изолируем, выявляем контакты и проводим вынужденные карантинные мероприятия, в том числе и закрытие отделений на определенный срок.

Что касается заведующего травматологическим отделением Гатчинской КМБ Максима Исаева, то наличие коронавирусной инфекции у него в результате не подтвердилось.

- После того, как пандемия закончится, какие санитарные мероприятия ждут Сиверскую больницу?

- В больнице уже проходит текущая дезинфекция поверхностей и оборудования. Врачи и пациенты используют одноразовую посуду. В отделении установили специальную дезинфицирующую камеру «Балтнер», которая под давлением утилизирует медицинские отходы.

После завершения пандемии состоится заключительная дезинфекция по определенным правилам. Коронавирус живет во внешней среде 3-5 суток. При обработке дезинфицирующими средствами он погибает за один – два часа. Поэтому, говоря медицинским языком, мы «зальем» все помещения специальным раствором, оставим на сутки на экспозицию, затем еще раз все вымоем и проветрим для 100 %-ой гарантии.

- Какое оборудование вы получили для Сиверской больницы и какова его судьба после окончания пандемии?

- Как уже сказал, мы получили «Балтнер», сухожаровой шкаф, сделана кислородная разводка, ожидаем новые клапаны для кислородных станций, банки Боброва, ИВЛ и другое специальное оборудование для лечения легочных инфекций. Все это останется на балансе Гатчинской КМБ для дальнейшего использования.

- В перспективе нас всех ждет вакцинация против коронавируса?

- Да, чтобы победить этот вирус, необходима вакцина. Вакцина от гриппа создавалась долго, и она не помогает в 100% случаев - все равно бывают заболевания. Тем не менее, вакцинация позволяет переболевать в более легкой форме. Здесь, я думаю, будет то же самое. Но вакцинация плюс меры профилактики помогут защититься. Особенно вакцина нужна людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями. Кроме того, чтобы справиться с новым вирусом, надо, чтобы прошло проэпидемичивание населения – 70 % из нас должны переболеть Covid-19 для создания коллективного иммунитета.

- Каковы ваши прогнозы относительно распространения коронавирусной инфекции?

- У нашей страны большой опыт борьбы с эпидемиями, но многое зависит от сознательности граждан и выполнения всех рекомендаций врачей, органов власти и Роспотребнадзора – надо тщательно мыть руки, проветривать жилые помещения, придерживаться режима самоизоляции. Если почувствовали недомогание, быстрее покинуть места скопления людей и обратиться к врачу. Надеюсь, к лету мы победим эту инфекцию.



