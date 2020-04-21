Константин Харитоненко: «Многое зависит от сознательности граждан»

- Константин
Александрович, первая вахта врачей началась в новом отделении восьмого апреля.
Как сегодня обстоят дела?
-
Отделение рассчитано на 100 коек, но заполнено лишь частично. Сиверская больница
взяла на себя пациентов из Гатчинского, Выборгского, Ломоносовского, Лужского,
Волосовского районов. Большинство пациентов – жители Выборгского района.
Всего
в Сиверской больнице с положительным диагнозом коронавируса сегодня (21 апреля –
прим.ред.) находятся порядка 30 пациентов, из них к аппарату ИВЛ подключен один
пациент. Там же, но в отдельной зоне, проходят лечение пациенты с двухсторонней
вирусной пневмонией.
Некоторых
пациентов мы уже начинаем выписывать и отправлять домой на долечивание. Они
будут находиться под амбулаторным наблюдением на протяжении еще двух недель.
Не
все жители Гатчинского района, у кого выявлена коронавирусная инфекция,
находятся в Сиверской больнице. Есть и те, кто получает лечение и находится под
наблюдением на дому. Это те жители, которые переносят заболевание бессимптомно.
-
Слышали, что в Сиверской больнице зафиксированы летальные случаи?
-
Смертельные случаи в Сиверской больнице зафиксированы, но они не были связаны с
коронавирусной инфекцией. Как правило, это пневмония, протекающая с
сопутствующей острой сердечной недостаточностью и другими хроническими
заболеваниями.
-
Как защищены медицинские работники, несущие вахту в Сиверской больнице?
-
Все медицинские сотрудники, работающие с пациентами в Сиверской больнице, во
время смены носят противочумные костюмы. Перед входом в отделение они проходят
специальные шлюзы, где экипируются и обрабатываются дезинфицирующими
средствами, чтобы не заразиться, так как в отделении наивысшая концентрация
вируса, и риск заразиться высок.
- Сколько всего
подобных отделений открыто в Ленинградской области?
-
В порядке первой очереди таких отделений было открыто пять с общей численностью
700 коек. К 28 апрелю будут развернуты еще пять отделений. В результате общая
численность коек составит 1700, как того требует норматив. Перед открытием
отделения в Сиверской больнице экспертная комиссия признало наше отделение
лучшим в регионе среди подобных перепрофилированных медицинских учреждений.
Кроме
того, для безопасности медицинских сотрудников и самих пациентов, мы выставили
дополнительный пост охраны на въезде в больницу, смонтировали систему
видеонаблюдения для мониторинга всего периметра территории, установили
дополнительную систему для вызова сотрудников Росгвардии в случае необходимости.
- Ленинградская
область получила пять тысяч тестов для выявления у пациентов коронавирусной
инфекции, в том числе и Гатчинской КМБ. Расскажите о них подробнее.
-
Действительно, мы получили 210 экспериментальных экспресс-тестов, которые
сегодня апробируем в Сиверской больнице.
Сегодня
многие научные лаборатории и компании занимаются разработкой тестов для
выявления коронавирусной инфекции. С помощью них мы сможем узнать, какой
пациент к нам поступил: подозрительный, вероятный ил подтвержденный. Благодаря
этому мы сможем оперативно принимать решение и сортировать пациентов: кому
можно проходить лечение на дому, кого стоит определить в больницу, а кого
необходимо изолировать в специализированном инфекционном отделении.
Экспресс-тесты,
которые получили мы, позволяют за 10 минут и с помощью одной капли крови
распознать наличие у человека антител – острых или хронических, и понять: человек болен, уже переболел или только является носителем.
- Знаю, что в
частных гатчинских медицинских лабораториях можно сдать тест на коронавирус.
Это те же самые тесты?
-
Нет, они другие. Частные лаборатории в Гатчине проводят ПЦР-диагностику биоматериала на специальных аппаратах. Не знаю, занимаются ли они этим сейчас,
потому что это достаточно рискованно – если у человека подтвердится наличие
коронавируса, то необходимо соблюдать определенные требования к утилизации
биологического материала, который относится к отходам класса В.
- Какие отделения
Гатчинской КМБ сегодня закрыты на карантин?
-
На карантине – кардиологическое отделение, но уже скоро оно откроется, а также
терапевтическое отделение.
Сегодня
мы продолжаем принимать пациентов с острой сердечной и хирургической
патологией. Порой уже в процессе лечения выясняется наличие у некоторых из них
вируса Covid-19. Это те граждане, которые подхватили вирус в магазинах, местах
общего пользования, поэтому они не были взяты под контроль ранее. Поэтому в
случае выявления мы оперативно их изолируем, выявляем контакты и проводим
вынужденные карантинные мероприятия, в том числе и закрытие отделений на
определенный срок.
Что
касается заведующего травматологическим отделением Гатчинской КМБ Максима Исаева,
то наличие коронавирусной инфекции у него в результате не подтвердилось.
- После того, как
пандемия закончится, какие санитарные мероприятия ждут Сиверскую больницу?
-
В больнице уже проходит текущая дезинфекция поверхностей и оборудования. Врачи
и пациенты используют одноразовую посуду. В отделении установили специальную
дезинфицирующую камеру «Балтнер», которая под давлением утилизирует медицинские
отходы.
После
завершения пандемии состоится заключительная дезинфекция по определенным правилам.
Коронавирус живет во внешней среде 3-5 суток. При обработке дезинфицирующими
средствами он погибает за один – два часа. Поэтому, говоря медицинским языком, мы
«зальем» все помещения специальным раствором, оставим на сутки на экспозицию,
затем еще раз все вымоем и проветрим для 100 %-ой гарантии.
- Какое
оборудование вы получили для Сиверской больницы и какова его судьба после
окончания пандемии?
-
Как уже сказал, мы получили «Балтнер», сухожаровой шкаф, сделана кислородная разводка, ожидаем новые клапаны для кислородных станций, банки Боброва, ИВЛ и другое
специальное оборудование для лечения легочных инфекций. Все это останется на
балансе Гатчинской КМБ для дальнейшего использования.
- В перспективе
нас всех ждет вакцинация против коронавируса?
-
Да, чтобы победить этот вирус, необходима вакцина. Вакцина от гриппа
создавалась долго, и она не помогает в 100% случаев - все равно бывают
заболевания. Тем не менее, вакцинация позволяет переболевать в более легкой
форме. Здесь, я думаю, будет то же самое. Но вакцинация плюс меры профилактики
помогут защититься. Особенно вакцина нужна людям с ослабленным здоровьем и
хроническими заболеваниями. Кроме того, чтобы справиться с новым вирусом, надо, чтобы прошло проэпидемичивание населения – 70 % из нас должны переболеть
Covid-19 для создания коллективного иммунитета.
- Каковы ваши
прогнозы относительно распространения коронавирусной инфекции?
-
У нашей страны большой опыт борьбы с эпидемиями, но многое зависит от
сознательности граждан и выполнения всех рекомендаций врачей, органов власти и
Роспотребнадзора – надо тщательно мыть руки, проветривать жилые помещения,
придерживаться режима самоизоляции. Если почувствовали недомогание, быстрее
покинуть места скопления людей и обратиться к врачу. Надеюсь, к лету мы победим
эту инфекцию.