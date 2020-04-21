Плановые отключения в Гатчинском районе

22 апреля с 09.00 до 17.00
Рождественское СП:
с. Рождественно, ул. ГЭС,
д. Межно,
д. Рыбицы;
22 апреля с 09.00 до 17.00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, ул. Широкая;
22 апреля с 09.30 до 18.00
Пудостьское СП:
д. Хюттелево,
д. Пеушалово,
д. Лайдузи.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
22 апреля с 09.00 до 17.00
Рождественское СП:
с. Рождественно, ул. ГЭС,
д. Межно,
д. Рыбицы;
22 апреля с 09.00 до 17.00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, ул. Широкая;
22 апреля с 09.30 до 18.00
Пудостьское СП:
д. Хюттелево,
д. Пеушалово,
д. Лайдузи.
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