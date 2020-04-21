Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     21 Apr 2020

22 апреля с 09.00 до 17.00

Рождественское СП:

с. Рождественно, ул. ГЭС,

д. Межно,

д. Рыбицы;

 

22 апреля с 09.00 до 17.00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, ул. Широкая;

 

22 апреля с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Хюттелево,

д. Пеушалово,

д. Лайдузи.

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