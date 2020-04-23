Обновленная Конституция важна для нашей государственности

По мнению депутата Государственной Думы Игоря Ананских, у Конституции Российской Федерации есть две основные задачи: защита граждан и защита государства.

- Если говорить о поправках, касающихся государства, то я бы выделил ту, по которой законодательство Российской Федерации становится выше международного права. – говорит Игорь Ананских. - Обновленная Конституция сможет защитить Родину от противоречащих ей внешних решений международных органов, так же, как и Конституции большинства независимых развитых стран. Что скрывать, действующий сегодня главный документ страны принимался в 90-е годы, когда нашу страну вряд ли можно было назвать независимой. Включение туда пункта о том, что международные законы выше внутрироссийских – ненормально с точки зрения независимости государства. Если поправка о главенстве российского закона над международным будет принята, это будет крайне важно для нашей государственности.

Также Игорь Ананских выделяет поправки, которые очень важны для каждого из нас: о ежегодной индексации пенсий и социальных выплат.

- Этот пункт заставит профильные ведомства принципиально менять отношение, потому что о качестве социальной работы мы теперь будем судить не по объему выделенных средств, не по количеству реализуемых программ, а по тому, насколько улучшается жизнь конкретного человека или семьи, - сказал депутат.