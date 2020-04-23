Обновленная Конституция важна для нашей государственности

По
мнению депутата Государственной Думы Игоря Ананских, у Конституции Российской
Федерации есть две основные задачи: защита граждан и защита государства.
- Если
говорить о поправках, касающихся государства, то я бы выделил ту, по которой
законодательство Российской Федерации становится выше международного права. –
говорит Игорь Ананских. - Обновленная Конституция сможет
защитить Родину от противоречащих ей внешних решений международных органов,
так же, как и Конституции большинства независимых развитых стран. Что скрывать,
действующий сегодня главный документ страны принимался в 90-е годы, когда нашу страну
вряд ли можно было назвать независимой. Включение туда пункта о том, что
международные законы выше внутрироссийских – ненормально с точки зрения
независимости государства. Если поправка о главенстве
российского закона над международным будет принята, это будет крайне важно
для нашей государственности.
Также
Игорь Ананских выделяет поправки, которые очень важны для каждого из нас: о
ежегодной индексации пенсий и социальных выплат.
-
Этот пункт заставит профильные ведомства принципиально менять отношение, потому
что о качестве социальной работы мы теперь будем судить не по объему выделенных
средств, не по количеству реализуемых программ, а по тому, насколько улучшается
жизнь конкретного человека или семьи, - сказал депутат.