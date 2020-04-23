Приём граждан - удалённо

Приём граждан - удалённо

Личный прием граждан руководством управляющей организации МУП ЖКХ "Сиверский" в связи с распространением коронавируса будет проводиться удаленно 23 апреля, в четверг, с 13-00 до 17-00.

Рубрики : ЖКХ     23 Apr 2020

№ п.п.

Ф.И.О. руководителя

должность

телефон

 

РЫЖОВ Алексей Владимирович

директор

44-436

руководители представительств МУП ЖКХ "Сиверский" на территориях

1

МЕНЬЩИКОВА Ирина Николаевна

 Веревского сп

5-35-94

2

ВИШНЕВСКАЯ Марина Сергеевна

 Войсковицкого сп

6-34-61

3

ПАВЛЮЧЕНКО Галина Леонидовна

 Вырицкого гп

4-94-60

4

КОЗЯВИНА Виктория Александровна

 Дружногорского гп

6-54-50

5

КУЗНИЦЫНА Ольга Викторовна

 Елизаветинского сп

5-73-42

6

ПЕТРОВА Лада Глебовна

 Кобринского сп

5-82-86

7

ЧИРВА Татьяна Васильевна

 Новосветского сп

6-83-74

8

БУЯНОВА Лилия Ивановна

 Пудостьского сп

6-47-20

9

ТАРАСОВА Татьяна Викторовна

 Рождественского сп

5-43-82

10

САВЕЛЬЕВА  Наталья Александровна

 Сиверского гп

44-814

11

ДЕМИДОВА Айла  Ивановна

 Сусанинского сп

6-92-81

12

ХВЕДОСЮК Юлия Алексеевна

 Сяськелевского сп

6-71-04

13

АРТЕМЬЕВА Татьяна Петровна

 Таицкого гп

5-21-43
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