Приём граждан - удалённо

|
№
п.п.
|
Ф.И.О.
руководителя
|
должность
|
телефон
|
|
РЫЖОВ Алексей Владимирович
|
директор
|
44-436
|
руководители
представительств МУП ЖКХ "Сиверский" на территориях
|
1
|
МЕНЬЩИКОВА Ирина Николаевна
|
Веревского сп
|
5-35-94
|
2
|
ВИШНЕВСКАЯ Марина Сергеевна
|
Войсковицкого сп
|
6-34-61
|
3
|
ПАВЛЮЧЕНКО Галина Леонидовна
|
Вырицкого гп
|
4-94-60
|
4
|
КОЗЯВИНА Виктория Александровна
|
Дружногорского гп
|
6-54-50
|
5
|
КУЗНИЦЫНА Ольга Викторовна
|
Елизаветинского сп
|
5-73-42
|
6
|
ПЕТРОВА Лада Глебовна
|
Кобринского сп
|
5-82-86
|
7
|
ЧИРВА Татьяна Васильевна
|
Новосветского сп
|
6-83-74
|
8
|
БУЯНОВА Лилия Ивановна
|
Пудостьского сп
|
6-47-20
|
9
|
ТАРАСОВА Татьяна Викторовна
|
Рождественского сп
|
5-43-82
|
10
|
САВЕЛЬЕВА Наталья
Александровна
|
Сиверского гп
|
44-814
|
11
|
ДЕМИДОВА Айла Ивановна
|
Сусанинского сп
|
6-92-81
|
12
|
ХВЕДОСЮК Юлия Алексеевна
|
Сяськелевского сп
|
6-71-04
|
13
|
АРТЕМЬЕВА Татьяна Петровна
|
Таицкого гп
|
5-21-43
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