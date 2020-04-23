Ровной дорогой к усадьбе Врангелей

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На десятикилометровом участке дороги, проходящем через деревни Волгово и Торосово, государственным контрактом предусмотрены укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, установка новых знаков и нанесение разметки. Заказчиком работ выступает ГКУ «Ленавтодор».

В дерене Торосово находится усадьба Врангелей, строительство которой было завершено в 1870 году. Имя архитектора усадьбы до сих пор остается неизвестным. Сам особняк находится на возвышенности в парке, окруженный множеством деревьев.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области предусмотрен ремонт восьми участков региональных магистралей. Во Всеволожском районе это Дорогп жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовское шоссе и подъезд к деревне Хиттолово. В Выборгском районе продолжится ремонт дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Тосненском — Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, в Гатчинском — Гатчина — Ополье.