Ровной дорогой к усадьбе Врангелей

Работы ведутся в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На десятикилометровом
участке дороги, проходящем через деревни Волгово и Торосово, государственным
контрактом предусмотрены укладка двух слоев нового асфальта, укрепление обочин,
установка новых знаков и нанесение разметки. Заказчиком работ выступает ГКУ
«Ленавтодор».
В дерене Торосово
находится усадьба Врангелей, строительство которой было завершено в 1870 году.
Имя архитектора усадьбы до сих пор остается неизвестным. Сам особняк находится
на возвышенности в парке, окруженный множеством деревьев.
В рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области
предусмотрен ремонт восьми участков региональных магистралей. Во Всеволожском
районе это Дорогп жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовское шоссе и
подъезд к деревне Хиттолово. В Выборгском районе продолжится ремонт дороги
Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Тосненском — Кемполово — Выра — Тосно —
Шапки, в Гатчинском — Гатчина — Ополье.