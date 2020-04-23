Сергей Бебенин рассказал о мерах поддержки граждан и предпринимателей Ленобласти

Участниками видеоконференции также стали вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Алексей Кондрашов, представители экономического и социального секторов правительства Ленинградской областной, торгово-промышленной палаты и бизнес сообщества региона.

В приветственной речи Сергей Бебенин особо подчеркнул, что представители власти, члены партии «Единая Россия» должны быть готовыми ответить на любые вопросы, поступающие от жителей региона, предпринимателей относительно мер поддержки. Для этого каждый должен понимать, как действуют те или иные меры поддержки, для кого они предназначены и когда начнутся выплаты.

Алексей Кондрашов добавил, что помимо уже принятых на федеральном и региональном уровнях, в разработке находятся дополнительные меры поддержки, в том числе для перевозчиков, которые пострадали наряду с другими сферами экономики.

«В ближайшее время мы хотим запустить онлайн ресурс, где каждый сможет получить консультацию, скачать бланк заявления для получения той или иной выплаты и найти всю исчерпывающую информацию», - сказал Алексей Кондрашов.

Представитель комитета по социальной защите населения Ленинградской области доложила об актуальных мерах социальной поддержки граждан. Так, 10 апреля, постановление правительства Ленинградской области № 183 установило, что для граждан, которые на 1 апреля 2020 года являются получателями мер социальной поддержки, срок которых истекает 31 августа, то он будет продлен до 30 сентября. Граждане, которые с 1 апреля по 30 сентября имеют право обратиться за назначением новых мер социальной поддержки, также сохраняют свое право по 30 сентября текущего года.

Таким образом, в Ленинградской области исполнено указание президента России Владимира Путина о необходимости продления действия для граждан уже назначенных мер социальной поддержки и сохранения за ними права за обращением за новыми мерами.

Днем ранее, 9 апреля, постановлением правительства Ленинградской области № 182 были установлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Была введена единовременная денежная выплат в размере 4700 рублей родителям и законным представителям детей-инвалидов, проживающих в Ленинградской области, которые являются получателями социальных услуг в организациях социального обслуживания стационарного отделения с временным проживанием. Данную выплату получили 63 человека.

Единовременную денежную выплату в размере 3700 рублей получили 407 родителей и законных представителей детей-инвалидов, проживающих в Ленинградской области и являющихся получателям социальных услуг в организациях социального обслуживания отделений дневного пребывания.

Единовременная денежная выплата в размере 3000 рублей предусмотрена на каждого несовершеннолетнего ребенка из многодетной семьи и многодетной приемной семьи, проживающих в Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 % величины среднего дохода в Ленинградской области (22 330 рублей). Эту выплату перечислили на 19 970 детей.

Еще на 27 054 ребенка положена единовременная денежная выплата в размере 3000 рублей, а именно на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, проживающих в Ленинградской области, имеющих среднедушевой денежный доход, не превышающий 40 % величины среднего дохода (12 760 рублей).

Все вышеперечисленные выплаты являются автоматическими, 20 апреля они были направлены Центром соцзащиты населения Ленинградской области тем гражданам, которые пользуются данными услугами или относятся к данным категориям по состоянию на 30 марта.

При наличии у гражданина права получения мер поддержки по нескольким основаниям, предпочтение отдается наиболее выгодной. В итоге, количество получателей единовременных выплат составило 47 494 человека, которые получили 147 298 тысяч рублей.

В целях поддержки индивидуальных предпринимателей, чья деятельность приостановлена в Ленинградской области, а также граждан работающих, но не получающих зарплату в период введения режима повышенной готовности предусмотрены единовременные выплаты, как самим гражданам в размере 7000 рублей, так и их несовершеннолетним детям в размере 5000 рублей на каждого ребенка. На эту выплату смогут претендовать более 3,5 тысяч предпринимателей. Общая сумма средств поддержки составит около 60 млн рублей.

Единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, в которых родители или один из родителей является безработным и получает региональную доплату, также является автоматической.

Чтобы получить единовременную денежную выплату в размере 7000 рублей индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность в Ленинградской области, на которого распространяются ограничения, установленные в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса, а также в размере 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего члена его семьи, необходимо отправить по почте заявление в Центр социальной защиты населения.

Так же по почте необходимо отправить заявление в Центр соцзащиты населения, чтобы получить единовременную денежную выплату в размере 7000 рублей, работающему жителю Ленинградской области, но не получающему заработную плату в период введения режима повышенной готовности, а также в размере 5000 рублей на каждого несовершеннолетнего члена его семьи. С момента получения письма в Центре соцзащиты населения проходит не более 10 дней до принятия решения о целесообразности и перечисления выплаты.

Беззаявительный характер носит еще одна единовременная денежная выплата в размере 2000 рублей гражданам из числа получателей мер социальной поддержки, страдающих хроническими заболеваниями, входящих в перечень хронических заболеваний, и получающие федеральную социальную доплату к пенсии, соблюдающие режим самоизоляции в период повышенной готовности.

Все выплаты производятся из бюджета Ленинградской области кроме семей, которые получают федеральный материнский капитал.

Также областной комитет по социальной защите населения предлагает продлить действие единого социального проездного билета – до двух месяцев при оплате одного из них.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай в своем выступлении рассказала о постоянно расширяющемся перечне мер поддержки предпринимателей и отраслей экономики, которые могут претендовать на поддержку.

На федеральном уровне одни из самых главных принятых мер – это отсрочка по уплате налогов, включающая в себя снижение налогов по социальным выплатам, льготы по арендным платежам за государственное имущество, а также пакет мер по финансовой поддержке предпринимателей со стороны банковских структур. Среди них – предоставление под 0 % кредита для выплаты зарплаты сотрудникам предприятия.

«Если банк по каким-то причинам откажет предпринимателю в этом кредите, Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, являясь микрокредитнойкомпанией, может предоставить микрозайм под минимальный процент. На микрозаймы предусмотрено 250 млн рублей, выплаты уже начались», - отметила Светлана Нерушай.

Уже сегодня более 3000 предпринимателей Ленинградской области могут воспользоваться снижением ставки УСН до 1 %. Кстати, сегодня те, кто не являются плательщиками УСН, могут перейти на эту систему налогооблажения.

К 28 апреля комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области будет обладать информацией о том, сколько руководителей торговых и развлекательных центров изъявят желание претендовать на льготу по снижению налога на имущество за счет снижения платы для арендаторов.

«Мы уже подали заявку на дополнительное финансирование предпринимателям, работающим в туристической сфере и социальном бизнесе. Обдумываем меры поддержки для предприятий общественного питания и торговли. Надеюсь, что нам получится поддержать и эти сферы», - сказала Светлана Нерушай.

Чтобы не заблудиться в широком перечне мер поддержки и льгот, предприниматель может проверить, на какие из них он может рассчитывать на официальном сайте Минэконоразвития РФ. Для этого необходимо ввести свой ИНН, ОКВЭД и получить необходимую информацию.

Руководитель Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев рассказал, что его коллеги ежедневно консультируют предпринимателей о принимаемых мерах поддержки бизнеса. Также областная ТПП находится в постоянном взаимодействии с районными Фондами поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Бизнесу нужно помогать и давать ему конкретную информацию в режиме нон-стоп, чтобы предприниматели знали об актуальных мерах поддержки», - сказал Игорь Муравьев.

Завершая встречу, Сергей Бебенин призвал коллег быть более оперативными, чтобы слова не расходились с делом.

«Для нас важно, что разрыв между принятым решением о той или иной мере поддержки и началом ее исполнения был минимальным», - подчеркнул Сергей Бебенин.

Также секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» сказал, что во всех муниципальных районах области должны быть назначены ответственные специалисты, которые будут максимально оперативно информировать население о выплатах и льготах, в средствах массовой информации, на официальных сайтах и в социальных сетях.

«Не надо обещать лишнего, но нужно говорить правду, потому что, когда людям что-то непонятно, от них начинает поступать много критики», - резюмировал Сергей Бебенин.