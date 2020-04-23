Цена уклонения от армии

Прошлым летом Гатчинский городской суд вынес приговор призывнику, злостно уклонявшемуся от военной службы. Получив энное количество повесток, Вячеслав У. в военкомат так и не явился. От армии он «откосил» без всяких на то законных оснований. Однако, в конечном итоге, был задержан, изобличен и отпущен …под подписку о невыезде. Статус призывника гражданин У. сменил на статус обвиняемого по части 1 статьи 328 УК РФ: уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

Как было установлено следствием, ко дню призыва Вячеслав У. достиг 18-летнего возраста и заявления о прохождении альтернативной гражданской службы не подал. Для службы в армии был годен, законных оснований для освобождения или отсрочки не имел. Был лично уведомленным повесткой (под подпись) о необходимости явки для медицинского освидетельствования с последующей явкой в отделение подготовки и призыва граждан на военную службу гатчинского военкомата – для прохождения осмотра психиатра с представлением клинических анализов осмотра терапевта и завершения медицинского освидетельствования.

Однако, желая избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву, гражданин У. для завершения медицинского освидетельствования и в военкомат не явился. Каких-либо оправдательных документов не представил. Чем нарушил требования Конституции РФ, федерального законодательства и указ президента.

Дальше пошли повестка за повесткой. Их вручали призывнику лично, оставляли по месту жительства, в почтовом ящике, отдавали в руки матери призывника, но гражданин У. с начала и до окончания призыва в военкомат так и не прибыл. Документов, подтверждающих уважительную причину неявки, не представил. Так он и продолжал действовать во исполнение своего преступного умысла, направленного на уклонение от призыва, игнорируя многочисленные повестки. Пока не попался.

В отношении Вячеслава У. возбудили уголовное дело. В судебном заседании он полностью согласился с предъявленным ему обвинением, осознал общественную опасность содеянного и раскаялся в совершенном преступлении. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины и раскаяние подсудимого. Кроме того, на момент процесса подсудимый был трудоустроен, имел постоянное место жительства, по месту проживания органами полиции характеризовался удовлетворительно. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. В итоге, по приговору Гатчинского городского суда Вячеслав У. получил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. А еще уголовную статью в биографии.



