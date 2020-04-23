Цена уклонения от армии

Прошлым летом Гатчинский
городской суд вынес приговор призывнику, злостно уклонявшемуся от военной службы.
Получив энное количество повесток, Вячеслав У. в военкомат так и не явился. От
армии он «откосил» без всяких на то законных оснований. Однако, в конечном
итоге, был задержан, изобличен и отпущен …под подписку о невыезде. Статус
призывника гражданин У. сменил на статус обвиняемого по части 1 статьи 328 УК
РФ: уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы.
Как было установлено
следствием, ко дню призыва Вячеслав У. достиг 18-летнего возраста и заявления о
прохождении альтернативной гражданской службы не подал. Для службы в армии был
годен, законных оснований для освобождения или отсрочки не имел. Был лично
уведомленным повесткой (под подпись) о необходимости явки для медицинского
освидетельствования с последующей явкой в отделение подготовки и призыва
граждан на военную службу гатчинского военкомата – для прохождения осмотра
психиатра с представлением клинических анализов осмотра терапевта и завершения
медицинского освидетельствования.
Однако, желая избежать
возложения на него обязанности нести военную службу по призыву, гражданин У.
для завершения медицинского освидетельствования и в военкомат не явился.
Каких-либо оправдательных документов не представил. Чем нарушил требования
Конституции РФ, федерального законодательства и указ президента.
Дальше пошли повестка за
повесткой. Их вручали призывнику лично, оставляли по месту жительства, в
почтовом ящике, отдавали в руки матери призывника, но гражданин У. с начала и
до окончания призыва в военкомат так и не прибыл. Документов, подтверждающих
уважительную причину неявки, не представил. Так он и продолжал действовать во
исполнение своего преступного умысла, направленного на уклонение от призыва,
игнорируя многочисленные повестки. Пока не попался.
В отношении Вячеслава У.
возбудили уголовное дело. В судебном заседании он полностью согласился с
предъявленным ему обвинением, осознал общественную опасность содеянного и
раскаялся в совершенном преступлении. При назначении наказания суд учел
смягчающие обстоятельства: полное признание вины и раскаяние подсудимого. Кроме
того, на момент процесса подсудимый был трудоустроен, имел постоянное место
жительства, по месту проживания органами полиции характеризовался
удовлетворительно. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. В итоге, по
приговору Гатчинского городского суда Вячеслав У. получил наказание в виде
штрафа в размере 50 тысяч рублей. А еще уголовную статью в биографии.