24 апреля: пять новых заболевших в Гатчинском районе

Всего по состоянию на 24 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 615 человек, заболевших коронавирусом, 56 из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:

- Гатчина (+2)

- Коммунар Гатчинский район (+1)

- Шпаньково Гатчинский район (+1)

- Пудость Гатчинский район (+1)

- Всеволожск

- Мурино Всеволожский район

- Кудрово Всеволожский район

- Янино-1 Всеволожский район

- Новое Девяткино Всеволожский район

- Кузьмоловский Всеволожский район

- пгт им. Морозова Всеволожский район

- Ковалево Всеволожский район

- Токсово Всеволожский район

- Бугры Всеволожский район

- Рощино Выборгский район

- Первомайское Выборгский район

- Пикалево

- Волосово

(в городе Сосновый Бор референтной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 51 человека:

- в Гатчине – 18 человек,

- п. Сиверский – 4 человека,

- в с. Рождествено, д. Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, г. Коммунар – по два человека,

- по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, п. Дивенский, д. Батово, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская и п. Пудость.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 5 849 человек и на 24 апреля достигло 68 622 человек. Выздоровело 5 568 человек, в том числе за последние сутки 677 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 60 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 615 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 325 человек, на втором месте Подмосковье — 66. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 20 человек.