24 апреля: пять новых заболевших в Гатчинском районе

Всего
по состоянию на 24 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 615 человек,
заболевших коронавирусом, 56 из их числа поправились, смертельных исходов нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:
-
Гатчина (+2)
-
Коммунар Гатчинский район (+1)
-
Шпаньково Гатчинский район (+1)
-
Пудость Гатчинский район (+1)
-
Всеволожск
-
Мурино Всеволожский район
-
Кудрово Всеволожский район
-
Янино-1 Всеволожский район
-
Новое Девяткино Всеволожский район
-
Кузьмоловский Всеволожский район
-
пгт им. Морозова Всеволожский район
-
Ковалево Всеволожский район
-
Токсово Всеволожский район
-
Бугры Всеволожский район
-
Рощино Выборгский район
-
Первомайское Выборгский район
-
Пикалево
-
Волосово
(в городе Сосновый Бор референтной лабораторией
Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания
коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику
относится к полномочиям ФМБА).
В Гатчинском районе,
таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 51 человека:
- в Гатчине – 18
человек,
- п. Сиверский – 4
человека,
- в с. Рождествено, д.
Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, г. Коммунар – по два человека,
- по одному человеку -
пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково,
п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п.
Пудомяги, п. Дивенский, д. Батово, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д.
Покровская и п. Пудость.
Число заразившихся новой
коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 5 849
человек и на 24 апреля достигло 68 622 человек. Выздоровело 5 568 человек, в
том числе за последние сутки 677 человек.
За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 60 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 615 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 325 человек, на втором месте Подмосковье — 66. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 20 человек.