На перепрофилирование больниц направлено 2,1 млрд рублей

Комитет по здравоохранению Ленинградской области заключил контракты на более 2 млрд 100 млн рублей для перепрофилирования медучреждений. В рамках контрактов закуплено реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, произведен монтаж шлюзов и газовых станций и проведены другие необходимые работы.

В общей сложности разворачивается 1876 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в 11 медучреждениях региона.

В настоящее время для приема пациентов с COVID-19 уже подготовлено 757 коек, из них обеспечены кислородом 630 мест, что выше предусмотренного Минздравом норматива.

По состоянию на 23 апреля, коронавирусная инфекция лабораторно диагностирована у 576 жителей региона. При этом на аппаратах ИВЛ находится 21 человек, из которых у девяти подтвержден диагноз коронавирусной инфекцией.

При этом 56 жителей региона были выписаны после лечения в специализированных стационарах.