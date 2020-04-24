На перепрофилирование больниц направлено 2,1 млрд рублей

Комитет
по здравоохранению Ленинградской области заключил контракты на более 2 млрд 100
млн рублей для перепрофилирования медучреждений. В рамках контрактов закуплено
реанимационное оборудование, аппараты ИВЛ, произведен монтаж шлюзов и газовых
станций и проведены другие необходимые работы.
В
общей сложности разворачивается 1876 коек для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией в 11 медучреждениях региона.
В
настоящее время для приема пациентов с COVID-19 уже подготовлено 757 коек, из
них обеспечены кислородом 630 мест, что выше предусмотренного Минздравом
норматива.
По
состоянию на 23 апреля, коронавирусная инфекция лабораторно диагностирована у
576 жителей региона. При этом на аппаратах ИВЛ находится 21 человек, из которых
у девяти подтвержден диагноз коронавирусной инфекцией.
При
этом 56 жителей региона были выписаны после лечения в специализированных
стационарах.