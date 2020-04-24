Ремонт детского сада продолжается

Ремонт детского сада продолжается

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посмотрела, как продвигается капитальный ремонт бывшего железнодорожного детского сада на ул. Достоевского в Гатчине.

Рубрики : Образование     24 Apr 2020

Ремонтировать здание начали осенью 2019 года, закончить должны к 1 августа нынешнего года. Средства на ремонт в размере 55,9 млн рублей выделены из средств бюджета Гатчинского района.

После окончания работ в здании расположатся три группы детского сада № 22: две группы для детей с ограничениями возможностей здоровья (планируемая наполняемость 40 человек) и одна группа раннего возраста (с двух до трех лет, 25-30 человек). Также будут оборудованы спортивный и музыкальные залы, пищеблок, проведено благоустройство территории.

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