Ремонт детского сада продолжается

Ремонтировать здание начали осенью 2019 года, закончить должны к 1 августа нынешнего года. Средства на ремонт в размере 55,9 млн рублей выделены из средств бюджета Гатчинского района.

После окончания работ в здании расположатся три группы детского сада № 22: две группы для детей с ограничениями возможностей здоровья (планируемая наполняемость 40 человек) и одна группа раннего возраста (с двух до трех лет, 25-30 человек). Также будут оборудованы спортивный и музыкальные залы, пищеблок, проведено благоустройство территории.