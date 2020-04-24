Ремонт детского сада продолжается

Ремонтировать
здание начали осенью 2019 года, закончить должны к 1 августа нынешнего года.
Средства на ремонт в размере 55,9 млн рублей выделены из средств бюджета
Гатчинского района.
После
окончания работ в здании расположатся три группы детского сада № 22: две группы
для детей с ограничениями возможностей здоровья (планируемая наполняемость 40
человек) и одна группа раннего возраста (с двух до трех лет, 25-30 человек).
Также будут оборудованы спортивный и музыкальные залы, пищеблок, проведено
благоустройство территории.