27 апреля: в Гатчинском районе – заметный рост заболевших

Всего
по состоянию на 27 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 743 человека,
заболевших коронавирусом, 80 из их числа поправились, смертельных исходов нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:
-
Гатчина
-
Тайцы Гатчинский район
-
Кобралово Гатчинский район
-
Высокоключевой Гатчинский район
-
Войсковицы Гатчинский район
-
Сиверский Гатчинский район
-
Вырица Гатчинский район
-
Пудомяги Гатчинский район
-
Коммунар Гатчинский район
-
Малые Колпаны Гатчинский район
-
Большие Колпаны Гатчинский район
-
Жабино Гатчинский район
-
Саванкюля Гатчинский район
-
Лампово Гатчинский район
-
Тихковицы Гатчинский район
-
Новый Свет Гатчинский район
-
Волхов
-
Выборг
-
Перово Выборгский район
-
Кингисепп
-
Кириши
-
Русско-Высоцкое Ломоносовский район
-
Петровское Приозерский район
-
Пятиречье Приозерский район
-
Мельниково Приозерский район
-
Замостье Приозерский район
-
Тосно
-
Никольское Тосненский район
-
Трубников Бор Тосненский район.
За минувшие сутки коронавирусная
инфекция унесла жизни 50 пациентов, а всего с начала пандемии в стране
зафиксировано 794 летальных исхода. Больше всего умерших в Москве — 435
человек, на втором месте Подмосковье — 71. В Санкт-Петербурге от коронавируса
скончались 27 человек.