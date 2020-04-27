27 апреля: в Гатчинском районе – заметный рост заболевших

Всего по состоянию на 27 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 743 человека, заболевших коронавирусом, 80 из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:

- Гатчина

- Тайцы Гатчинский район

- Кобралово Гатчинский район

- Высокоключевой Гатчинский район

- Войсковицы Гатчинский район

- Сиверский Гатчинский район

- Вырица Гатчинский район

- Пудомяги Гатчинский район

- Коммунар Гатчинский район

- Малые Колпаны Гатчинский район

- Большие Колпаны Гатчинский район

- Жабино Гатчинский район

- Саванкюля Гатчинский район

- Лампово Гатчинский район

- Тихковицы Гатчинский район

- Новый Свет Гатчинский район

- Волхов

- Выборг

- Перово Выборгский район

- Кингисепп

- Кириши

- Русско-Высоцкое Ломоносовский район

- Петровское Приозерский район

- Пятиречье Приозерский район

- Мельниково Приозерский район

- Замостье Приозерский район

- Тосно

- Никольское Тосненский район

- Трубников Бор Тосненский район.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 6 198 человек и на 27 апреля достигло 87 147 человек. Выздоровело 7 346 человек, в том числе за последние сутки 579 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 50 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 794 летальных исхода. Больше всего умерших в Москве — 435 человек, на втором месте Подмосковье — 71. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 27 человек.