Активная жизнь онлайн в Гатчинском районе

Сиверский

Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» предлагает принять участие в патриотической акции «Помним, гордимся!», посвященной Великой Победе. Акция проводится с 11 апреля по 06 мая 2020 года

К участию в акции допускаются граждане, проживающие на территории Сиверского городского поселения, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.

Номинации акции:

- художественное слово (участникам необходимо выразительно прочитать стихотворение или отрывок из поэтического произведения о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- вокальное исполнение (участники могут исполнить произведения героико-патриотической тематики, былины, исторические песни, песни и частушки времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, произведения собственного сочинения на патриотическую тему).

Подробности об участии в этой акции можно узнать на страничке Сиверского ККЦ «Юбилейный» ВКонтакте: https://vk.com/club73107998.

Также на странице ККЦ «Юбилейный» вспоминают культовые фильмы последних пятидесяти лет. Воспитанники творческих студий и кружков центра продолжают заниматься со своими педагогами, но уже в режиме онлайн.

Пудость

Молодежь Пудости тоже не скучает в условиях самоизоляции! Виртуально объединившись с Клубом молодых семей, Молодежный совет Пудостьского поселения активно общается и развлекается на своей страничке в ВКонтакте. Даже хештег для этого придумали: #карантин_не_повод_грустить.

Уйдя в самоизоляцию, молодые жители Пудостьского поселения дружно делились детскими фотоснимками, с удовольствием пересматривали старые фото из своего прошлого и вспоминали былые времена. Чтобы не заскучать на карантине, ребята пробуют себя в роли кулинаров, делятся рецептами любимых блюд, записывают их приготовление на видео и выкладывают в социальную сеть на всеобщее обозрение. На страничке Молодежного совета также можно найти подборку любимых фильмов от участников сообщества.

Но Молодежный совет Пудостьского поселения не только развлекается. Члены Совета — активные участники всех культурных мероприятий поселения. Сейчас они готовятся принять участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020». Ребята обсуждают в интернете все важные для участия в конкурсе вопросы, подготавливая заявку на участие в конкурсе.

Адрес страницы Молодежного совета Пудостьского поселения в ВКонтакте: https://vk.com/club13669646.

Войсковицы

Войсковицы - за здоровый образ жизни даже в условиях самоизоляции!

На странице сообщества

«Войсковицы — люди, события, факты» в ВКонтакте проводятся онлайн-зарядки и физические разминки.

Войсковицкий Центр культуры и спорта предлагает принять участие в конкурсе рисунков «Его величество Здоровье». Конкурс продлится до 30 апреля 2020 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике и любыми материалами. Подробности об условиях конкурса можно узнать в сообществе «Войсковицы — люди, события, факты» в ВКонтакте.

Педагоги творческих студий Войсковицкого ЦКиС проводят виртуальные мастер-классы для всех желающих. Юные жители Войсковиц слушают «Сказки на ночь» в исполнении ребят из образцового эстрадного театра «Мозаика» (рук. О. Новикова).

Адрес страницы «Войсковицы — люди, события, факты» в ВКонтакте: https://vk.com/vskvcgroup.

Тайцы

Таицкий культурно-досуговый центр объявил конкурс творческих работ «Мы рисуем Победу!» Конкурс продлится до 5 мая. Чтобы стать его участником, необходимо вступить в группу и загрузить работу в фотоальбом. Победителями станут авторы, набравшие большее количество лайков.

Подробности об участии в этой акции можно узнать на страничке Таицкого КДЦ ВКонтакте: https://vk.com/club128048176.