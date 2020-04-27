Активная жизнь онлайн в Гатчинском районе

Сиверский
Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» предлагает
принять участие в патриотической акции «Помним, гордимся!», посвященной Великой
Победе. Акция проводится с 11 апреля по 06 мая 2020 года
К участию в акции допускаются граждане, проживающие на
территории Сиверского городского поселения, независимо от возраста, пола, рода
занятий и увлечений.
Номинации акции:
- художественное слово (участникам необходимо
выразительно прочитать стихотворение или отрывок из поэтического произведения о
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- вокальное исполнение (участники могут исполнить
произведения героико-патриотической тематики, былины, исторические песни, песни
и частушки времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, произведения
собственного сочинения на патриотическую тему).
Подробности об участии в этой акции можно
узнать на страничке Сиверского ККЦ «Юбилейный» ВКонтакте:
https://vk.com/club73107998.
Также на странице ККЦ «Юбилейный» вспоминают культовые
фильмы последних пятидесяти лет. Воспитанники творческих студий и кружков
центра продолжают заниматься со своими педагогами, но уже в режиме онлайн.
Пудость
Молодежь Пудости тоже не скучает в условиях
самоизоляции! Виртуально объединившись с Клубом молодых семей, Молодежный совет
Пудостьского поселения активно общается и развлекается на своей страничке в
ВКонтакте. Даже хештег для этого придумали: #карантин_не_повод_грустить.
Уйдя в самоизоляцию, молодые жители Пудостьского
поселения дружно делились детскими фотоснимками, с удовольствием пересматривали
старые фото из своего прошлого и вспоминали былые времена. Чтобы не заскучать
на карантине, ребята пробуют себя в роли кулинаров, делятся рецептами любимых
блюд, записывают их приготовление на видео и выкладывают в социальную сеть на
всеобщее обозрение. На страничке Молодежного совета также можно найти подборку
любимых фильмов от участников сообщества.
Но Молодежный совет Пудостьского поселения не только
развлекается. Члены Совета — активные участники всех культурных мероприятий
поселения. Сейчас они готовятся принять участие во Всероссийском конкурсе
«Доброволец России – 2020». Ребята обсуждают в интернете все важные для участия
в конкурсе вопросы, подготавливая заявку на участие в конкурсе.
Адрес страницы
Молодежного совета Пудостьского поселения в ВКонтакте: https://vk.com/club13669646.
Войсковицы
Войсковицы
- за здоровый образ жизни даже в условиях самоизоляции!
На
странице сообщества
«Войсковицы
— люди, события, факты» в ВКонтакте проводятся онлайн-зарядки и физические
разминки.
Войсковицкий
Центр культуры и спорта предлагает принять участие в конкурсе рисунков «Его
величество Здоровье». Конкурс продлится до 30 апреля 2020 года. Рисунки могут
быть выполнены в любой технике и любыми материалами. Подробности об условиях
конкурса можно узнать в сообществе «Войсковицы — люди, события, факты» в
ВКонтакте.
Педагоги
творческих студий Войсковицкого ЦКиС проводят виртуальные мастер-классы для
всех желающих. Юные жители Войсковиц слушают «Сказки на ночь» в исполнении
ребят из образцового эстрадного театра «Мозаика» (рук. О. Новикова).
Адрес страницы
«Войсковицы — люди, события, факты» в ВКонтакте: https://vk.com/vskvcgroup.
Тайцы
Таицкий
культурно-досуговый центр объявил конкурс творческих работ «Мы рисуем Победу!»
Конкурс продлится до 5 мая. Чтобы стать его участником, необходимо вступить в
группу и загрузить работу в фотоальбом. Победителями станут авторы, набравшие
большее количество лайков.
Подробности об участии в
этой акции можно узнать на страничке Таицкого КДЦ ВКонтакте:
https://vk.com/club128048176.