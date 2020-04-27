Более двухсот гатчинцев справят новоселье

О реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» в Гатчинском районе в ходе аппаратного совещания в районной администрации доложил начальник отдела по жилищной политике Александр Кандыба.

В реализации первого этапа 2019-2020 годов - расселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке недвижимости приняли участие пять поселений: город Гатчина, а также Новосветское, Кобринское, Пудостьское, Елизаветинское сельские поселения. Приобретено 70 квартир, расселено 134 гражданина.

До 30 июня 2020 года планируется завершить реализацию первого этапа, что позволит улучшить жилищные условия 229 гражданам, расселить 3,5 тысячи квадратных метров жилья.

При реализации второго этапа программы 2020-2021 годы основным способом расселения аварийного жилищного фонда станет участие администрации в долевом строительстве многоквартирных домов, которые будут построены на территории города Гатчины и Дружногорского городского поселения. В данном этапе участвуют пять поселений – город Гатчина, Сиверское, Дружногорское, Вырицкое городские поселения и Рождественское сельское поселение. Всего будет расселено 92 дома за счет приобретения 319 жилых помещений у застройщиков в строящихся домов, а также выкупа 23 помещений у собственников и приобретения 59 жилых помещений на вторичном рынке.

Напомним, что в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» принимает участие 12 городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района. За период действия программы будет расселено 119 домов (686 жилых помещений), 1667 жителей Гатчинского района получают благоустроенное жилье.

Пресс-служба администрации Гатчинского района