Предприниматели помогут учиться!

В тяжелые времена всегда проявляется
сущность человека. У одного появляется желание захватить что-то, у другого -
поделиться, помочь, поддержать того, кто в этом нуждается. Дистанционное
обучение стало новым вызовом времени, новым испытанием и для учеников, и для
родителей, и для учителей. Теперь для полноценного изучения школьной программы
необходимо и соответствующее техническое обеспечение. И тут перед некоторыми
семьями, особенно имеющими сразу несколько школьников, встала проблема, потому
что не все дети обеспечены гаджетами. Тем не менее – учиться нужно.
Родители детей, у которых нет технической
возможности заниматься удаленно, написали в школах заявления. Комитет
образования Гатчинского района составил полный список нуждающихся и приступил к
оказанию адресной помощи для организации дистанционного обучения на дому.
Главными спонсорами стали сами школы. Они
предоставили во временное пользование все оборудование, которым располагают:
компьютеры, планшеты, ноутбуки. Нужно отметить, что практически сразу протянули
руку помощи и неравнодушные земляки.
В рамках акции «Помоги детям учиться»,
инициированной губернатором Ленинградской области, первыми откликнулись
представители азербайджанской диаспоры. Они помогли не только Гатчинскому
району, но и всей Ленинградской области. Гатчинский район в рамках этой помощи получил
планшеты и более 600 пайков, которые по заявлениям родителей раздают семьям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию, и при этом не имеющим возможность
получать сухие пайки в образовательных организациях (дети еще не ходят в садик
или уже не учатся в школе).
22 апреля депутат Законодательного
собрания Ленинградской области, сопредседатель регионального отделения «Деловая
Россия» Сергей Коняев и его единомышленники передали 11 ноутбуков для учеников
Сиверской школы № 3 и Высокоключевой школы. Их принимали руководители этих
образовательных организаций. Это самые современные ноутбуки. На них уже
установлено все необходимое для обучения программное обеспечение. Можно сразу
садиться и заниматься.
- Когда трудно, у нас, россиян, принято
объединяться и помогать друг другу. Благодаря неравнодушию предпринимателей и
активной позиции «Деловой России» мы сегодня помогаем тем детям, кто хочет
учиться и кто, действительно, находится в сложной жизненной ситуации, - сказал
депутат Сергей Коняев.
Как пояснила председатель комитета
образования Гатчинского района Елена Глыбина, были выбраны именно сельские
школы, потому что на селе обеспечение детей компьютерами на порядок ниже, чем в
городе.
- Спасибо вам за такую инициативу, которая
поможет нашим школьникам учиться, - поблагодарила Елена Глыбина. - Заявок поступило
много. Значительная часть была удовлетворена самими школами. Есть еще некоторые
фирмы, которые заявили о готовности передать гатчинским школьникам гаджеты.
Хочу отметить, что дистанционное обучение труднее во всех смыслах: и времени
это занимает больше, и объяснять труднее. Нужно хотя бы, чтобы не было такого
отрицательного фактора, как отсутствие технических средств обучения. С огромным
удовольствием вручим сегодня планшеты и ноутбуки нашим детям, чтобы они
продолжили свое образование. Очень надеемся, что при всех сложностях, которые
сейчас существуют, дети смогут добиться хороших результатов на экзаменах и
поступить в те высшие учебные заведения, которые они выбрали.