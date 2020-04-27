Предприниматели помогут учиться!

В тяжелые времена всегда проявляется сущность человека. У одного появляется желание захватить что-то, у другого - поделиться, помочь, поддержать того, кто в этом нуждается. Дистанционное обучение стало новым вызовом времени, новым испытанием и для учеников, и для родителей, и для учителей. Теперь для полноценного изучения школьной программы необходимо и соответствующее техническое обеспечение. И тут перед некоторыми семьями, особенно имеющими сразу несколько школьников, встала проблема, потому что не все дети обеспечены гаджетами. Тем не менее – учиться нужно.

Родители детей, у которых нет технической возможности заниматься удаленно, написали в школах заявления. Комитет образования Гатчинского района составил полный список нуждающихся и приступил к оказанию адресной помощи для организации дистанционного обучения на дому.

Главными спонсорами стали сами школы. Они предоставили во временное пользование все оборудование, которым располагают: компьютеры, планшеты, ноутбуки. Нужно отметить, что практически сразу протянули руку помощи и неравнодушные земляки.

В рамках акции «Помоги детям учиться», инициированной губернатором Ленинградской области, первыми откликнулись представители азербайджанской диаспоры. Они помогли не только Гатчинскому району, но и всей Ленинградской области. Гатчинский район в рамках этой помощи получил планшеты и более 600 пайков, которые по заявлениям родителей раздают семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и при этом не имеющим возможность получать сухие пайки в образовательных организациях (дети еще не ходят в садик или уже не учатся в школе).

22 апреля депутат Законодательного собрания Ленинградской области, сопредседатель регионального отделения «Деловая Россия» Сергей Коняев и его единомышленники передали 11 ноутбуков для учеников Сиверской школы № 3 и Высокоключевой школы. Их принимали руководители этих образовательных организаций. Это самые современные ноутбуки. На них уже установлено все необходимое для обучения программное обеспечение. Можно сразу садиться и заниматься.

- Когда трудно, у нас, россиян, принято объединяться и помогать друг другу. Благодаря неравнодушию предпринимателей и активной позиции «Деловой России» мы сегодня помогаем тем детям, кто хочет учиться и кто, действительно, находится в сложной жизненной ситуации, - сказал депутат Сергей Коняев.

Как пояснила председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, были выбраны именно сельские школы, потому что на селе обеспечение детей компьютерами на порядок ниже, чем в городе.

- Спасибо вам за такую инициативу, которая поможет нашим школьникам учиться, - поблагодарила Елена Глыбина. - Заявок поступило много. Значительная часть была удовлетворена самими школами. Есть еще некоторые фирмы, которые заявили о готовности передать гатчинским школьникам гаджеты. Хочу отметить, что дистанционное обучение труднее во всех смыслах: и времени это занимает больше, и объяснять труднее. Нужно хотя бы, чтобы не было такого отрицательного фактора, как отсутствие технических средств обучения. С огромным удовольствием вручим сегодня планшеты и ноутбуки нашим детям, чтобы они продолжили свое образование. Очень надеемся, что при всех сложностях, которые сейчас существуют, дети смогут добиться хороших результатов на экзаменах и поступить в те высшие учебные заведения, которые они выбрали.