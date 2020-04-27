В Гатчинском районе - 83 заболевших

Всего по состоянию на 27 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 743 человека, заболевших коронавирусом, 80 из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- Тайцы (+2)

- Кобралово (+1)

- Высокоключевой (+1)

- Войсковицы (+1)

- Сиверский (+ 3)

- Вырица (+1)

- Пудомяги (+1)

- Коммунар (+3)

- Малые Колпаны (+1)

- Большие Колпаны (+1)

- Жабино (+1)

- Саванкюля (+1)

- Лампово (+1)

- Тихковицы (+1)

- Новый Свет (+1)

Таким образом, на 27 апреля в Гатчинском районе коронавирус диагностирован у 83 человек:

- г. Гатчина – 26 человек,

- п. Сиверский – 8 человек,

- г. Коммунар – 6 человек,

- п. Тайцы – 3 человека,

- в с. Рождествено, д. Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, пос. Кобралово, п. Вырица, п. Пудомяги, д. Батово – по 2 человека,

- с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое Верево, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская, п. Пудость, д. Малые Колпаны, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, п. Новый Свет - по одному человеку.