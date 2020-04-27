В Гатчинском районе - 83 заболевших

Всего
по состоянию на 27 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 743
человека, заболевших коронавирусом, 80 из их числа поправились, смертельных
исходов нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах
Гатчинского района:
-
Гатчина (+6)
-
Тайцы (+2)
-
Кобралово (+1)
-
Высокоключевой (+1)
-
Войсковицы (+1)
-
Сиверский (+ 3)
-
Вырица (+1)
-
Пудомяги (+1)
-
Коммунар (+3)
-
Малые Колпаны (+1)
-
Большие Колпаны (+1)
-
Жабино (+1)
-
Саванкюля (+1)
-
Лампово (+1)
-
Тихковицы (+1)
-
Новый Свет (+1)
Таким образом, на
27 апреля в Гатчинском районе коронавирус диагностирован у 83 человек:
-
г. Гатчина – 26 человек,
-
п. Сиверский – 8 человек,
-
г. Коммунар – 6 человек,
-
п. Тайцы – 3 человека,
-
в с. Рождествено, д. Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п.
Высокоключевой, п. Войсковицы, пос. Кобралово, п. Вырица, п. Пудомяги, д.
Батово – по 2 человека,
-
с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое
Верево, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская, п. Пудость, д.
Малые Колпаны, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д.
Тихковицы, п. Новый Свет - по одному человеку.