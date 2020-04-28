Почта России выпустила лимитированную серию праздничных открыток к 9 мая

Почта России выпустила лимитированную серию праздничных открыток к 9 мая

Почта России запустила серию праздничных открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отправить открытку можно, не выходя из дома, на сайте Почта Маркет.

Рубрики : Общество     28 Apr 2020

При оформлении на сайте Почта Маркет необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании www.pochta.ru или в мобильном приложении. Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе, посвященном 9 мая. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей.

В этот юбилейный год не у всех есть возможность поздравить друзей и близких лично. «Живая» открытка – это напоминание о том, что мы вместе, несмотря на то, что вынуждено не можем быть рядом.

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