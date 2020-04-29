Контейнерных площадок для мусора станет больше

Новые площадки появятся в
61 населенном пункте благодаря субсидии в размере 174,5 млн рублей, выделенной
муниципалитетам из бюджета Ленинградской области. Средства реализуются в рамках
государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».
Наибольшее количество
площадок будет установлено в Лужском районе – 108, Тихвинском районе – 93,
Ломоносовском – 88, Бокситогорском – 85, по 84 площадки в Тосненском и
Гатчинском муниципальных районах.
Напомним, в регионе запущена программа
субсидирования обустройства контейнерных площадок, рассчитанная на три года. За
это время в муниципалитетах появится необходимое количество площадок, оборудованных
согласно единому современному стандарту. В 2019 году с использованием субсидий
уже оборудовано 837 контейнерных площадок в 47 муниципалитетах в дополнение к
5545 уже имеющимся.