Контейнерных площадок для мусора станет больше

Новые площадки появятся в 61 населенном пункте благодаря субсидии в размере 174,5 млн рублей, выделенной муниципалитетам из бюджета Ленинградской области. Средства реализуются в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

Наибольшее количество площадок будет установлено в Лужском районе – 108, Тихвинском районе – 93, Ломоносовском – 88, Бокситогорском – 85, по 84 площадки в Тосненском и Гатчинском муниципальных районах.

Напомним, в регионе запущена программа субсидирования обустройства контейнерных площадок, рассчитанная на три года. За это время в муниципалитетах появится необходимое количество площадок, оборудованных согласно единому современному стандарту. В 2019 году с использованием субсидий уже оборудовано 837 контейнерных площадок в 47 муниципалитетах в дополнение к 5545 уже имеющимся.