Контейнерных площадок для мусора станет больше

Контейнерных площадок для мусора станет больше

917 контейнерных площадок для сбора бытовых отходов будут установлены в Ленинградской области до конца 2020 года.

Рубрики : ЖКХ     29 Apr 2020

Новые площадки появятся в 61 населенном пункте благодаря субсидии в размере 174,5 млн рублей, выделенной муниципалитетам из бюджета Ленинградской области. Средства реализуются в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

Наибольшее количество площадок будет установлено в Лужском районе – 108, Тихвинском районе – 93, Ломоносовском – 88, Бокситогорском – 85, по 84 площадки в Тосненском и Гатчинском муниципальных районах.

 Напомним, в регионе запущена программа субсидирования обустройства контейнерных площадок, рассчитанная на три года. За это время в муниципалитетах появится необходимое количество площадок, оборудованных согласно единому современному стандарту. В 2019 году с использованием субсидий уже оборудовано 837 контейнерных площадок в 47 муниципалитетах в дополнение к 5545 уже имеющимся.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+