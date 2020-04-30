Всего по состоянию на 30 апреля в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 885 человек, 115 из их числа поправились, трое человек скончались.

Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+15)

- Тайцы (+2)

- д. Пудомяги (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Монделево (+1)

- д. Ивановка (+2)

- д. Терволово (+1)

- д. Даймище (+1)

- д. Романовка (+1)

- д. Куровицы (+1)

- д. Реболово (+1)

- д. Сяськелево (+1)

- п. Дружная Горка (+1)

- д. Пудость (+1)

Таким образом, на 30 апреля подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 146 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- г. Гатчина – 53 человека,

- п. Сиверский – 11 человек,

- г. Коммунар – 9 человек,

- п. Тайцы – 7 человек,

- д. Батово – 6 человек,

- п. Войсковицы, п. Вырица, д. Малые Колпаны, д. Пудомяги – по 4 человека,

- д. Монделево, д. Ивановка - 3 человека,

- с. Рождествено, д. Большево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Кобралово, п. Новый Свет, д. Терволово, п. Пудость – по 2 человека,

- с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое Верево, д. Белогорка, д. Покровская, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, д. Карстолово, д. Даймище, д. Романовка, д. Куровицы, д. Реболово, д. Сяськелево, п. Дружная Горка - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 8 человек.