Специалисты оценили состояние дороги

По итогам выездного совещания были приняты следующие решения:

- в 2020 году будет проведен выборочный ремонт верхнего слоя с 5-ого по 6-ой километр (вдоль поселка Тайцы) и с 31-ого по 32-ой километр (вдоль Вярлево и Пудомяг).

- председателю ГКУ «Ленавтодор» дано поручение предусмотреть в программе ремонта участок между населенными пунктами Тайцы и Вайялово.

- Гатчинскому ДРСУ поручено качественно усилить ямочный ремонт, особое внимание необходимо уделить уборке мусора и деревьев в полосе отвода, а также убрать наносной грунт с покрытия.

- В ближайшее время сделать ремонт по технологии «асфальтовых карт» с заменой верхнего слоя покрытия на перекрестке Железнодорожной улицы в Коммунаре.

В ходе встречи с руководством близлежащей воинской части в поселке Торфопредприятие обсудили благоустройство территории у ДОТа Красногвардейского укрепрайона, которая находится в полосе отвода трассы, с возможностью оказания военным помощи в данном вопросе.