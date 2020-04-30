Специалисты оценили состояние дороги

По итогам выездного совещания были приняты
следующие решения:
- в 2020 году будет проведен выборочный ремонт верхнего слоя с 5-ого
по 6-ой километр (вдоль поселка Тайцы) и с 31-ого по 32-ой километр (вдоль Вярлево
и Пудомяг).
- председателю
ГКУ «Ленавтодор» дано поручение предусмотреть в программе ремонта участок между
населенными пунктами Тайцы и Вайялово.
- Гатчинскому
ДРСУ поручено качественно усилить ямочный ремонт, особое внимание необходимо уделить
уборке мусора и деревьев в полосе отвода, а также убрать наносной грунт с
покрытия.
- В
ближайшее время сделать ремонт по технологии «асфальтовых карт» с заменой
верхнего слоя покрытия на перекрестке Железнодорожной улицы в Коммунаре.
В ходе
встречи с руководством близлежащей воинской части в поселке Торфопредприятие
обсудили благоустройство территории у ДОТа Красногвардейского укрепрайона,
которая находится в полосе отвода трассы, с возможностью оказания военным
помощи в данном вопросе.